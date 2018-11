Platz im Kinderhaus reicht nicht aus

Durmersheim

Lkw ganz "autonom" unterwegs Durmersheim (red) - Autonomes Fahren in Durmersheim? Das hat es am Montag zwar gegeben. Doch dass dort ein 3,5-Tonner ohne Fahrer unterwegs war, war keineswegs ein Feldversuch. Dass das Schwergewicht sich selbstständig gemacht hatte, hatte eine ganz andere Ursache (Symbolfoto: dpa).

Gaggenau

Neue Sportanlage, neue Mensa Gaggenau (tom) - Genutzt werden sie schon seit mehreren Wochen - inoffiziell. Diesen Status haben das von Grund auf sanierte Sportgelände bei der Realschulturnhalle und die Mensa in der Eichelbergschule nun verloren: Zur offiziellen Eröffnung war die Rathausspitze zu Gast (Foto: Senger).

Rastatt

Feuertaufe ein Fall fürs Gericht Rastatt (dm) - Das Verwaltungsgericht Karlsruhe muss sich mit der Frage beschäftigen, ob am 11. November die Feuertaufe der Niederbühler Feuerteufel wie gewohnt am Platz beim Dorfbrunnen in der Grünewaldstraße stattfinden kann. Zwei Anwohner wollen dies unterbinden lassen (Foto: av).

Gaggenau

Baustelle sorgt für Behinderungen Gaggenau (uj) - Gleich am ersten Tag sorgt die Baustelle zum Bau des Regenüberlaufbeckens an der Sulzbacher Straße für Behinderungen. Insbesondere bei geschlossenen Schranken staut sich der Verkehr. Möglicherweise gibt es bei den Standorten der Ampeln Änderungen (Foto: uj).