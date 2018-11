Hörstationen lassen Schicksalsjahre lebendig werden

Behandelt werden die beiden "Schicksalsjahre" der badischen Monarchie, aber auch die Zeit um sie herum. 1818 starb Großherzog Karl in Kreise seiner Familie - ohne einen männlichen Erben zu hinterlassen. Die Kuratoren der Ausstellung, Sandra Eberle, Mitarbeiterin der SSG, und WGM-Direktor Dr. Alexander Jordan setzen aber lange vor dem Tod des Großherzogs an, nämlich im Jahr 1806. Mit Glanz und Gloria zog Karl damals mit seiner frisch angetrauten Gattin Stéphanie, einer Adoptivtochter Napoleon Bonapartes, in Rastatt ein. Die Kuratoren wenden verschiedene Kniffe an, um die Zeit lebendig werden zu lassen. Eine ausgestellte Originaluniform eines Badischen Jägers aus dem Russlandfeldzug trägt dazu ebenfalls bei wie Porträts und Abbildungen der Großherzöge und ihrer Familien. Inwiefern diese uns heute noch beeinflussen zeigt ein Stadtplan von Rastatt. Darauf markiert: Alle Straßen, Plätze und Orte in der Barockstadt, die den Namen eines Großherzogs tragen - man denke nur an den Leopoldring oder die Friedrichsfeste.

Interaktiv wird die Ausstellung mit fünf Hörstationen, an denen die Besucher ihr Smartphone zücken können. Lesen sie den abgebildeten QR-Code aus oder rufen sie die gezeigte Nummer an, folgt der Vortrag eines Zeitzeugenberichts.

Eher düstere Stimmung verbreitet ein "Raum im Raum", auf den man beim weiteren Rundgang trifft. Auch hierfür wurden wieder die Berichte von Zeitzeugen vertont - sie berichten vom leidensvollen Sterben des Großherzogs und davon, wie sehr der Hofstaat darunter litt. Aber auch die Heiterkeit kommt nicht zu kurz: Eine gedeckte Tafel erinnert an fröhliche Stunden, die die Großherzöge in Schloss Favorite verbrachten. Anders als das in jener Zeit zunehmend militärisch genutzte Schloss Rastatt, fuhr man nach Förch weiter zur Sommerfrische. Ein schön illustriertes "Besucherbuch" mit Berichten der Hofdamen und Besucher des Lustschlösschens lädt zum Schmökern ein.

Besondere Glanzlichter der Ausstellung sind neben dem erstmals gezeigten Porträt von Amalie, einer Schwester Karls, das eigens für diesen Zweck erworben wurde, ein Reise-Necessaire, das Karls Gattin einst verschenkte: Besonders kurios ist sein Inhalt. Neben einem Kaffeekocher finden sich auch Ohrlöffel, Stiefelanzieher oder Pinzetten darin.

Eine besondere Beziehung zur Rastatter Residenz - sie sind gleichzeitig ein Zeugnis der Ereignisse während der Revolution - legen drei ausgestellte Waffen aus der Beute des Türkenlouis' ab. Sie wurden einst in den Wirren des Jahres 1849 aus dem Rastatter Schloss gestohlen - und anschließend, nachdem sie auf dem Kunstmarkt aufgetaucht waren, wieder zurückgekauft. Mit "1818/1918" werden sie an ihren ursprünglichen Ort zurückgeführt.

Im vierten und letzten Raum der Ausstellung steht schließlich Schloss Rastatt im Fokus. Die Großherzöge zogen sich von hier immer mehr zurück, das Schloss wurde "militarisiert". Exponate erinnern beispielsweise an die in der Residenz untergebrachten Offizierskasinos oder an ihre Nutzung als Lazarett.

Die Sonderausstellung ist noch bis zum Sonntag, 10. Februar, in den Räumen des WGM zu den üblichen Öffnungszeiten (dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 10 bis 16.30 Uhr) zu sehen. Im Rahmen der Sonderausstellung finden Führungen mit den Kuratoren Sandra Eberle und Alexander Jordan sowie mit Paul-Ludwig Schnorr statt. Sie dauern jeweils eine Stunde. Termine: Samstag, 10. November, 15 Uhr; Sonntag, 25. November, 11 Uhr; Samstag, 8. Dezember, 15 Uhr (Todestag Karls); Sonntag, 30. Dezember, 15 Uhr; Samstag 5. Januar 2019, 15 Uhr; Sonntag, 20. Januar 2019, 11 Uhr; Samstag, 2. Februar 2019, 15 Uhr; Sonntag, 10. Februar, 11 Uhr (Finissage).

Am Dienstag, 4. Dezember, 18 Uhr, hält Sandra Eberle einen begleitenden Vortrag im WGM (Gartensaal) zum Thema "Saure Wochen, frohe Feste". Der Eintritt ist frei, es ist keine Anmeldung erforderlich.