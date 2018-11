In Kuppenheim wird am meisten bewegt

Baden-Baden

Baden-Baden

Live-Bild aus der Kurstadt Baden-Baden (hez) - Wer von der Fieserbrücke in Richtung Goetheplatz in Baden-Baden läuft, der sollte ab jetzt recht freundlich dreinschauen. Denn: Die Stadt hat auf dem Dach des Theaters eine neue Webcam installieren lassen, die bewegte Livebilder - sogar mit Ton - überträgt (Foto: Stadt).

Rastatt

Rastatt

Finale für Jubiläumsschau Rastatt (red)- Die Ausstellung zum 300. Jubiläum der Eremitage von Schloss Favorite Rastatt ist nur noch bis heute zu sehen. Die Ausstellung zeigt, in welchem europäischen Zusammenhang sich Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden mit ihrer privaten Kapelle bewegte (Foto: SSG).

Gaggenau

Gaggenau

Kentucky in der Mahlberghalle Gaggenau (vgk) - In den zurückliegenden vier Jahren hat sich Freiolsheim zum kleinen Mekka für Bluegrass-Fans entwickelt, zu dem gemacht vom Freundeskreis Bluegrass Murgtal. 250 Zuhörer kamen zur erneuten Auflage in die Mahlberghalle. Das fünfte Festival ist in Vorbereitung (Foto: vgk).