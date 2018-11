Sicherheitsglas soll vor Vandalen schützen Rastatt (sl) - Monatelang waren die sieben Fenster im Erdgeschoss der Pagodenburg mit Sperr holzplatten verschlossen, denn Vandalen hatten etliche der Glasscheiben des barocken Gartenpavillons aus der Zeit Markgräfin Sibylla Augustas zertrümmert (wir berichteten). Mitte November soll sie eine Fachfirma im Auftrag der Stadt durch große Sicherheitsgläser schützen, die nicht mehr so leicht zu Bruch gehen. Selbst Steinwürfen sollen die vorgeblendeten Fenster standhalten.







Von einem aufwendigen Herstellungsverfahren, das zu der relativ langen Wartezeit geführt hat, berichtet auf BT-Nachfrage die Pressesprecherin der Stadt Rastatt, Heike Dießelberg. Die Fensteröffnungen des barocken Bauwerks haben natürlich kein Normmaß. Im Gegenteil: Jedes ist ein bisschen anders. Und deshalb musste die beauftragte Firma jede einzelne mit Lasertechnik ausmessen. Daraufhin wurden Schablonen in den festgestellten Maßen hergestellt und probeweise in die Fenstergewände eingelassen. Erst als man sich sicher war, dass alles stimmte, ging man an die Fertigung der individuellen Sicherheitsglasscheiben. Die Stadt erfüllt damit eine Auflage des Landesdenkmalamts. Die zertrümmerten kleinen Scheiben wurden bereits ergänzt. Wer die schützende Holzverschalung bereits entfernt hat und warum, weiß man im Rathaus nicht. Unterm Strich wird die Stadtverwaltung für die sieben Fenster 35 000 Euro ausgeben. Zunächst werden nur die Fenster im Erdgeschoss mit Sicherheitsglas ausgestattet. Die im Obergeschoss will die Stadt in Absprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege unverändert lassen. Ende Oktober ist der Vertrag mit dem privaten Sicherheitsdienst, der im Auftrag der Stadt in der Pagodenburganlage nach dem Rechten sah, ausgelaufen. Nach seiner Erfahrung ist in der dunkleren und kälteren Jahreszeit mit deutlich weniger Belebung in dem Park zu rechnen, so Dießelberg. Das habe sich auch im September und Oktober bereits bestätigt. Im Rathaus ist man zuversichtlich, dass auch ohne Sicherheitsdienst über den Winter nicht viel passieren werde. Wenn es wieder warm wird, sollen auch wieder Trauungen in der Pagodenburg möglich sein, wie bislang schon aber nur von Mai bis September. "Es gibt auch schon Anmeldungen für 2019", weiß Heike Dießelberg zu berichten.

