Rathaus fordert echtes Grün

Matt verweist auf den Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg, der in sogenannten Schottergärten sogar einen Verstoß gegen die Landesbauordnung sieht. Dort ist festgeschrieben, dass nicht bebaute Teile bebauter Grundstücke in der Regel Grünflächen sein müssen. "Im Gegensatz zu echten Steingärten, die natürliche Lebensräume nachbilden und Wildpflanzen, Eidechsen, Insekten und Spinnen beherbergen, sind moderne Schottergärten in aller Regel biologisch tot", argumentiert man beim Landesnaturschutzverband.

"Die Stadt Rastatt teilt die Kritik des Landesnaturschutzverbands an den sogenannten Schottergärten", antwortet die städtische Pressesprecherin Heike Dießelberg auf BT-Nachfrage. Tatsächlich habe auch die Stadt Rastatt in den vergangenen Jahren "erstaunt und missbilligend" festgestellt, wie die städtischen Vorgaben in Bebauungsplänen - die dezidiert "gärtnerisch angelegte Gärten" festlegten - dann umgesetzt wurden. "Ausgerechnet Gartenbaubetriebe waren es, die Vorgärten in Steinwüsten verwandelten", so Dießelberg. Und weiter: "Aus der Erfahrung haben wir gelernt und fordern nun seit der letzten Änderung des Bebauungsplans Baldenau echtes Grün." Ab sofort werde die Gartengestaltung bei allen Bebauungsplänen so geregelt. Die genaue Formulierung, die bei den örtlichen Bauvorschriften in den Textteil des Bebauungsplans Baldenau aufgenommen wurde und seit 24. März dieses Jahres rechtskräftig ist, lautet: "Die nicht überbauten Flächen des Grundstückes, insbesondere die Vorgärten, sind als Grünfläche gärtnerisch zu gestalten und entsprechend als bepflanzte Fläche anzulegen. Stein- und Kiesfläche sind nur für die Befestigung von Wegen und Zufahrten zulässig. Abgrabungen, Aufschüttung und Stützmauern sind nur bis maximal ein Meter zulässig."

Karl-Ludwig Matt appelliert an die Vernunft und das Gewissen der Gartenbesitzer. "In den vergangenen 30 Jahren sind 70 Prozent der Insekten verschwunden - Tendenz steigend", klagt er. In naturnahen Gärten sieht der Naturschützer daher die eindeutig bessere Alternative. Auch fürs Mikroklima sei Grün weit besser als die beklagten "Steinwüsten", die sich bei Sonneneinstrahlung aufheizen und die Wärme lange speichern. Außerdem rät er, dort wo es möglich ist, zu Fassadenbegrünungen: "Da hätten wir noch ein Riesenpotenzial, was Insekten- und Hitzeschutz betrifft." Die Insekten bilden schließlich auch die Nahrungsgrundlage von Vögeln und zum Beispiel Igeln, gibt der NABU-Ortsgruppenvorsitzende zu bedenken.