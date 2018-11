Bickesheimer Platz erneut zurückgestellt Durmersheim (HH) - Bald wird der neue Hildaplatz gebaut, mit Springbrunnen. Da kann der Jahrhunderte alte Bickesheimer Platz nicht mithalten. Dort gibt es außer Gras, Asphalt, Bäumen, Parkplätzen und einem Bücherschrank nichts. Seit unzähligen Jahren will die Gemeinde seine Neugestaltung. Mit dem 2007 begonnen Förderprogramm zur Ortskernsanierung sollte sie realisiert werden. Es endet im April 2020. Bis zum Bickesheimer Platz wird es nicht mehr reichen. Es fehlen Geld, von dem etliches in den Hildaplatz investiert wird, und Zeit. Aus diesem Grund wird das ewige Projekt wieder einmal vorerst zurückgestellt. (HH) - Bald wird der neue Hildaplatz gebaut, mit Springbrunnen. Da kann der Jahrhunderte alte Bickesheimer Platz nicht mithalten. Dort gibt es außer Gras, Asphalt, Bäumen, Parkplätzen und einem Bücherschrank nichts. Seit unzähligen Jahren will die Gemeinde seine Neugestaltung. Mit dem 2007 begonnen Förderprogramm zur Ortskernsanierung sollte sie realisiert werden. Es endet im April 2020. Bis zum Bickesheimer Platz wird es nicht mehr reichen. Es fehlen Geld, von dem etliches in den Hildaplatz investiert wird, und Zeit. Aus diesem Grund wird das ewige Projekt wieder einmal vorerst zurückgestellt. So hat es die Verwaltung dem Gemeinderat empfohlen. So hat es das Gremium in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Fraktionen teilten die Meinung des CDU-Sprechers Wolfgang Klett, dass es "Luxus" wäre, jetzt auch noch in den Bickesheimer Platz zu investieren. Das könne man sich nicht leisten, sagte Klett. Für das Sanierungsprogramm sind verschiedene Maßnahmen, darunter auch sieben private Modernisierungen, mit einem Volumen von 4,8 Millionen Euro schon durchgeführt worden oder stehen noch bevor. In der Regel werden im öffentlichen Bereich 60 Prozent der Kosten durch Landeszuschüsse gedeckt. Für den Bickesheimer Platz ging man von einem Gesamtaufwand je nach Umfang zwischen von 1,2 bis zwei Millionen Euro aus. Bei den Fördermitteln hat man aber nur noch einen unverplanten Rest von einer halben Million Euro in Reserve. Die Zahlen wurden dem Gemeinderat von Rechnungsamtsleiter Hans Franzen unterbreitet. Das Thema war rasch erledigt. Die Streichung des Bickesheimer Platzes von der Liste bedeute nicht, dass man die Absichten für immer aufgebe, erklärte Bürgermeister Andreas Augustin. Ins nächste Sanierungsprogramm könnte man die Fläche wieder aufnehmen, in vier Jahren vielleicht oder auch fünf. Für den neuen Hildaplatz sieht es besser aus, auf dem alten hinter der Dionys-Kirche stehen schon die Baugeräte bereit. In ein paar Monaten soll er fertig sein.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Durmersheim

Lkw ganz "autonom" unterwegs Durmersheim (red) - Autonomes Fahren in Durmersheim? Das hat es am Montag zwar gegeben. Doch dass dort ein 3,5-Tonner ohne Fahrer unterwegs war, war keineswegs ein Feldversuch. Dass das Schwergewicht sich selbstständig gemacht hatte, hatte eine ganz andere Ursache (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Autonomes Fahren in Durmersheim? Das hat es am Montag zwar gegeben. Doch dass dort ein 3,5-Tonner ohne Fahrer unterwegs war, war keineswegs ein Feldversuch. Dass das Schwergewicht sich selbstständig gemacht hatte, hatte eine ganz andere Ursache (Symbolfoto: dpa). » - Mehr Durmersheim

Neuer Name für Festspiele Durmersheim (red/manu) - Die Bickesheimer Klosterfestspiele heißen künftig Federbach Festspiele. Das hat jüngst der Durmersheimer Freilichttheaterverein beschlossen. Die Aufführungen finden von Mai bis Ende Juli im Theaterzelt "Pulcinella" statt (Foto: Behrendt). » Weitersagen (red/manu) - Die Bickesheimer Klosterfestspiele heißen künftig Federbach Festspiele. Das hat jüngst der Durmersheimer Freilichttheaterverein beschlossen. Die Aufführungen finden von Mai bis Ende Juli im Theaterzelt "Pulcinella" statt (Foto: Behrendt). » - Mehr