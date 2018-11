"Soziale Rolltreppe"









Mit einem Betrag von 1 000 Euro ist es möglich, dass dort ein Kind die Schule von der ersten bis zur zehnten Klasse besuchen kann. So werden zur Zeit acht Kinder direkt unterstützt, hinzu kommt noch die private Unterstützung von 19 weiteren Kindern durch Vereinsmitglieder. Im Augenblick werden vier ländliche Schulen gefördert. Nach dem schweren Erdbeben 2015 konnten mit weiteren Spenden von 10 000 Euro auch sechs Neubauten für Familien von Schulkindern aufgebaut werden. Das Geld wurde für den Kauf von Baumaterialien vor Ort ausgegeben. Den Aufbau gestalten die betroffenen Familien selbst. So war es möglich, Wasser, Strom und sanitäre Einrichtungen in die Neubauten zu integrieren, in Nepal für viele Einwohner noch keine Selbstverständlichkeit. Mit wenig Geld wird sehr viel bewirkt.

Auf eigene Kosten fahren jedes Jahr einige Vereinsmitglieder nach Nepal. Dabei werden alle angestoßenen Projekte genau überprüft. "Unser Vertrauter vor Ort ist ein ehemaliger Lehrer einer der unterstützten Schulen. Heute ist er Professor an der Uni in Pokhara", so Reinhold Weisenburger. Man ist jetzt dabei, den Ausbau einer der Schulen auf zwölf Klassenstufen zu fördern. Damit sei es möglich, dass die Schüler ein Abitur ablegen können, ohne ihr Elternhaus zu verlassen, um in die Stadt zu ziehen, was wiederum mit großen Kosten verbunden wäre. Bildung ermögliche später leichter eine feste Anstellung. Die Kinder seien für diese "soziale Rolltreppe" sehr dankbar, hieß es.

Ganz wichtig ist es für Reinhold Weisenburger, dass alle gesammelten Spenden ohne Abzug von Verwaltungskosten direkt vor Ort eingesetzt werden. Für den Schuleiter der Realschule Rastatt, Stefan Funk, ist die Unterstützung wie ein soziales Projekt. Immer wieder würden die Schüler seiner Schule über die besonderen Bedingungen in Nepal und über die dortigen Verhältnisse informiert.

Kultur und Soziales werden bei einem Benefizkonzert am Sonntag, 18. November, in Steinmauern miteinander verbunden. Dabei wird auch ein kurzer, virtueller Vortrag über die Projekte in Nepal zu sehen sein. Den Abend musikalisch gestalten werden die Bläserklasse der August-Renner-Realschule und der Saxofonist Pete Tex. Im ersten Teil spielt er Stücke aus seiner neuen CD "Musik für Deine Seele" zusammen mit einem Überraschungsgast und im zweiten Teil wird er zusammen mit seinen Freunden internationale Saxofonmusik erklingen lassen. Der Erlös des Benefizkonzerts in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Steinmauern geht in voller Höhe an die Initiative Nepalkinder, so die Veranstalter. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Turn- und Festhalle Steinmauern. Karten im Vorverkauf sind erhältlich im Rathaus, Steinmauern (Info-Büro), bei der VR-Bank Steinmauern, der Sparkassenfiliale in Steinmauern sowie im Sekretariat der August-Renner-Realschule in Rastatt während den üblichen Öffnungszeiten.