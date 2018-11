Auf dem Weg zur Lernfabrik 4.0 Rastatt (red/ema) - Nach der Carl-Benz-Schule in Gaggenau will nun auch die Josef-Durler-Schule Rastatt ihre Schüler stärker auf die Arbeitswelt im Zeichen der Digitalisierung vorbereiten und deswegen ein Konzept "Lernfabrik 4.0" umsetzen. Ein entsprechender Antrag wurde im baden-württembergischen Wirtschaftsministerium gestellt. Schlagworte wie "Industrie 4.0", "Internet Of Things", "Smart@Home" sind in aller Munde. Die Digitalisierung sorgt für einen tiefgreifenden Wandel in jedem Lebensbereich. Die Vernetzung moderner Technologien jungen Menschen sicht- und begreifbar zu machen, ist die Herausforderung, der sich die Josef-Durler-Schule stellen will. Deshalb wurde das didaktische Konzept "Lernwelt 4.0" entwickelt. Sämtliche Komponenten der unterschiedlichen Elektrotechniklabore sollen intelligent vernetzt werden, informiert die Schule. Die Lehrkräfte entwickeln gemeinsam mit den Kooperationspartnern praxisnahe Lernsituationen, um die Denkweise von Industrie 4.0 in ihrer Vielfalt den Schülern begreifbar zu machen. Als einzigartig bezeichnen es die Verantwortlichen, dass die Lernenden unabhängig vom Stundenplan nicht nur fächerübergreifend, sondern über Schularten hinweg kooperieren könnten. Auch eine Zusammenarbeit mit Nachbarschulen sei angedacht. So stärke die Schule den Zusammenhalt zwischen den Menschen, die an ihr lernen und lehren, und bereite auch so alle Beteiligten auf eine Welt 4.0 vor. Dirk Ifenthaler, Professor für Wirtschaftspädagogik an der Universität Mannheim, würde die Umsetzung des Konzepts wissenschaftlich begleiten. Der Vorstoß der Berufsschule war jetzt auch Thema im Schulausschuss des Kreistags. Ob der Förderantrag Aussicht auf Erfolg hat, kann laut Verwaltung noch nicht eingeschätzt werden. Grund: Die erforderliche Beteiligung der Wirtschaft sei noch nicht sichergestellt; außerdem stimme die Projektgestaltung nicht vollständig mit dem Förderzweck überein. Möglicherweise könnte auch die Nähe zur Carl-Benz-Schule ein K.O.-Kriterium sein. Für das Projekt wird mit Kosten von 290 000 Euro gerechnet. Die Hälfte würde der Landkreis tragen; den Rest würden das Land und Unternehmen beisteuern.

