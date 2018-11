Festgäste bevölkern die Tanzfläche

Rastatt



50 Jahre Tanzschule Müller Rastatt (sb) - Die Begriffe "Tanzen" und "Müller" werden in Rastatt seit einem halben Jahrhundert fast als Synonyme genutzt. Denn 1968 boten Doris und Peter Müller ihre ersten Tanzkurse in Rastatt an. Ihr Jubiläum feiert die Tanzschule am 10. November mit einem Ball (Foto: sb).