"Spuren in unseren Herzen hinterlassen"

Hatten sich in den vergangenen Jahren immer weniger Interessierte am Gedenkstein vor der Trauerhalle eingefunden, so freute sich Bürgermeister Reiner Dehmelt am Sonntagmorgen, knapp 100 Personen begrüßen zu dürfen.

Rückblick: Die Tradition des Remembrance Day geht auf das Jahr 1918 zurück. Pünktlich um 11 Uhr wird seither in Kanada und Nordamerika neben dem damaligen Waffenstillstand auch an die zahlreichen Opfer militärischer Auseinandersetzungen gedacht. Seit September 1953, der Übernahme des Militärflughafens Baden-Söllingen durch die kanadische Luftwaffe, bis zum Abzug im Jahr 1993 hatten insgesamt 47 Militärangehörige dort ihr Leben lassen müssen. Bis heute mahnt der Gedenkstein am Eingang des Hügelsheimer Friedhofs.

Zusammen mit dem Vertreter der kanadischen Seite, Denis Lacoste, erinnerte Bürgermeister Dehmelt in bewegenden Worten an den besonderen Stellenwert, den der Remembrance Day im Spargeldorf einnimmt. "Ich betrachte es als Verpflichtung, dass wir uns am 11. November zu dieser Gedenkfeier auf unserem Friedhof einfinden, um den Menschen zu gedenken, die in Ausübung ihrer militärischen Pflichten ihr Leben lassen musste", betonte Dehmelt. Besonders freute er sich, mit Sergeant Michaela Brister die Assistentin des kanadischen Verteidigungsattachés aus Berlin begrüßen zu dürfen.

Auch erinnere man sich bei der Gedenkfeier nicht nur an das Ende des Ersten Weltkriegs, sondern denke an die Übernahme des Standorts durch die Königliche Kanadische Luftwaffe vor 65 Jahren und an die Schließung der Airbase vor exakt 25 Jahren. Dehmelt betonte in seiner Ansprache, dass sich seither vieles verändert habe: "Nach 40 Jahren sind sie in ihre Heimat zurückgekehrt, aber sie haben in unseren Herzen Spuren hinterlassen". Äußeres Symbol des Gedenkens an die Opfer des Kriegs war wieder die künstliche rote Mohnblume, kurz Poppy, die an die Revers der Besucher gesteckt war.

Pünktlich um 11 Uhr gedachte man bei feierlichem Glockengeläut mit zwei Schweigeminuten den Verstorbenen.

Musikalisch umrahmt wurde die teils bewegende Veranstaltung durch den Musikverein Hügelsheim. So war es weit mehr als ein Stück Erinnerung an frühere Gedenkfeiern, als Norman Welz im traditionellen Kilt und Dudelsack ein Lament (Klagelied) anstimmte. Nach drei von Denis Lacoste gefühlvoll vorgetragenen Gedichten in Englisch, Französisch und Deutsch ("Der gute Kamerad"), folgten mehrere Kranzniederlegungen am Ehrenmal. Als "äußeres Zeichen der Trauer, des Mitgefühls, aber auch der Verbundenheit und des Dankes" legte Bürgermeister Dehmelt dort für die Gemeinde einen Kranz nieder.

Mit einem Blumengebinde an dessen Grab erinnerten Dehmelt und Lacoste am Ende der Feier an einen der früheren Väter des Gedenktags, "meinem Freund Arthur Gauthier". Bis zu seinem Tod hatte er die Feiern organisiert.