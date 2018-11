Fastnachter ausgezeichnet

Nicht weniger traditionell übernahm der Fanfarenzug Iffezheim die musikalische Eröffnung des Abends, der, weil sich eben Narren feierten, etwas närrischer ausfiel als übliche Festbankette.

Club-Präsident Daniel Haas hatte gerade Senator Erwin Oesterle, der seit Jahrzehnten die ICC-Orden ins Großformat bringt, in den Stand des "ICC-Ordensbaumeisters" erhoben, als eine Putzfrau (Michael Bosler, Sprecher der Iffezheimer Vereine) über den Dreck der Narren lamentierte, habe sie doch gerade hinter den "Haseboggern" aufgeräumt. Zum Glück wurde ihr mit "Christina" (Bürgermeister Christian Schmid) eine Aushilfe bewilligt, mit der zusammen sie die Grußworte der Gemeinde und der Vereine in feine Reime drechselte. Zum Schluss gab es "Was gibt es Schöneres auf Erden, als 44 zu werden?" und "Nirgendwo kann's schöner sein, als bei uns in Iffezheim!".

Manfred Ell, ein Meister des geschliffenen Worts, erzählte die Geschichte des Vereins, eine gesungene Version bot Jolanda Merkel. Präsident Haas nutzte das Festbankett, um die Sponsoren Volker Stiefel und Kurt Peter zu Ehrenmützenträgern zu ernennen. Da das Fest der Fastnacht, der Nacht vor Aschermittwoch, eng mit kirchlichen Traditionen verbunden ist, wurden auch die beiden Ortsgeistlichen Michael Dafferner und Michael Winkler in den Stand der Ehrenmützenträger erhoben. Michael Winkler revanchierte sich mit gereimten Bibelstellen. Für den Touch rheinischen Karnevals sorgte das Tanzpaar Marie und Niklas, das zu Westernklängen übers Parkett fegten. In freier Rede, in die er Versatzstücke seiner Vorredner einband, würdigte der Bezirksvorsitzende Mittelbaden der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine, Thomas G. Schwaab, den Jubelverein: In Iffezheim werde das Brauchtum "mit freudigem Herzen gepflegt". Alles, was im Ort passiere, werde glorifiziert und in der Sitzung präsentiert, so der Bezirksvorsitzende weiter. Er sei stolz auf den ICC, der es verstehe, das Brauchtum an die Jugend weiterzugeben. Er überreichte Haas den Löwenorden der Vereinigung. Als Vertreter des Bunds Deutscher Karneval zeichnete Schwaab Joachim Bosler für seine Verdienste um das närrische Brauchtum mit dem BDK-Verdienstorden in Silber aus. Den Verdienstorden in Gold erhielten Erich Bleich, Karl Heitz und Peter Härtel.

Die Silberne Ehrennadel der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine überreichte Haas an Jessica Bosler, Melanie Schneider und Silke Deutschmann. Ehrennadeln in Gold gingen an Corinna Ell, Sabine Grethel, Herbert Sauter und Julia Sauter. Als Vertreter der befreundeten Karnevalsvereine betonte der Vorsitzende der Narrengemeinschaft Wintersdorf Jürgen Hähnle die innige Freundschaft beider Vereine. Als Geschenk überbrachte er eine Einladung ins Ried. Einen Vorgeschmack auf den in der fünften Jahreszeit lauernden Angriff auf die Lachmuskeln gab ein Video mit Glückwünschen aller die Prunk- und Fremdensitzungen Tragenden, deren offensichtliche Herzensfreude sich auf die Besucher übertrug.

Bevor Haas den Abend mit einem dreifachen "Iffze Helau!" beendete, wies er auf die Ordensmatinee der Vereinigung der Badisch-Pfälzischen Karnevalsvereine am 5. Januar in Speyer hin. Sarah Adler, Reiner Braun, Eugen Diebold, Gudrun Greß, Jens Kalkbrenner, Annette Leuchtner, Kilian Leuchtner, Jens Kalkbrenner, Erwin Oesterle und Denise Strack werden dort für ihre Leistungen mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Manfred Ell wird den nicht zu überbietenden "Goldenen Löwen mit Brillanten" erhalten.