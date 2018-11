MS "Waldenfelser" meistert schwierige Gewässer









"Ahoi, ihr Landratten da unten!", begrüßten die fast 30 Kinder und Jugendlichen des Jugendorchesters unter Leitung von Jasmin Weber die Besucher in der ausverkauften Waldenfelshalle. Für die große Fahrt hatten auch sie sich Marine-Halstücher umgelegt. Mit dem Konzertmarsch "Jewel of the Sea" von Steve Hodges stachen sie in See, um gleich darauf in ruhigem Gewässer mit "Sailing" dahin zu gleiten. "What shall we do with a drunken Sailor" und viele andere Seefahrerlieder erklangen in der Halle im Waldprechtstal, wobei auch der "Fluch der Karibik" schon mit viel Einsatzfreude aufgespielt wurde. Den begeisterten Zuhörern schenkte das Jugendorchester als Zugabe den Popsong "Surfing in the USA".

Manfred Kunz, Vorsitzender des Musikvereins Waldprechtsweier, konnte unter den Gästen Stefan Karcher und Franz Kunz begrüßen, die bei der Gründung des Musikvereins am 23. Oktober 1948 dabei waren. "Eigentlich wird Blasmusik in Waldprechtsweier schon seit fast 100 Jahren gespielt", erinnerte Kunz an die im Jahr 1922 ins Leben gerufene Turnvereinskapelle, aus welcher nach dem Krieg der heutige Musikverein entstand. Das 100-jährige Bestehen soll daher 2022 im Waldprechtstal so richtig gefeiert werden, sagte der Vorsitzende Manfred Kunz.

Dann war in der Halle ein lauter Pfiff zu hören, denn unter riesigem Beifall betrat "Kapitän" Alexander Weber in schicker Uniform das "Deck". Mitgebracht hatte er Steuermann und Trompeter Andreas Kastner, der wie immer mit einer frischen Brise Humor durch das Programm führte. Mit dem fürstlichen Marsch "Anchor's Aweigh" von Charles Zimmermann eröffnete das Orchester die zweistündige Kreuzfahrt. Und schon erfüllte eine wahrliche Meisterleistung der Waldprechtsweierer Kapelle die Halle. Dirigent Alexander Weber und die fast 40 Musikerinnen und Musiker mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren widmeten sich dem "Fliegenden Holländer" von Richard Wagner. Bravourös interpretierten sie die Ouvertüre mit dem herannahenden Sturm, fast unheimlich erklang die Schiffsglocke, leise nahm das Geisterschiff Fahrt auf, gefühlvolle Trompetentöne, klagende Klarinetten, die Fanfaren und Pauken begleiteten die Heimkehr in den Hafen.

Leichtigkeit gab es im Anschluss mit dem "Piratentanz" von Klaus-Peter Bruchmann, dem verträumte Dreiviertel-Takt-Wellen aus Johann Strauß "Nordseebildern" folgten. Ein weiteres Mal durfte das Waldprechtsweierer Orchester ganze Geschichten als musikalisches Stimmungsbild aufführen, denn es erklangen die schönsten Melodien aus dem Film "Titanic" und die Titelmusik zum Film "Das Boot". Mit "Variants on an English Sea Song", basierend auf dem englischen Seefahrerlied "Spanish Ladies" fuhr die "MS Waldenfelser" weiter Richtung Heimat, wobei besonders die keltischen Folklorerhythmen zum Mitwippen lockten.

"Die kleine Meerjungfrau" spielte noch einmal im Waldprechtstal zum Ende des Konzerts, für das es langanhaltenden Applaus gab.