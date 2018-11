Gänsehaut nicht nur

(dm) - "Spannend, emotional, anstrengend, aber auch unglaublich schön und bereichernd": So haben die Rastatter Feuerwehrleute Steffen Körber und Alexander Pruß den 600-Kilometer-Staffellauf anlässlich des 100. Jahrestags des Waffenstillstands zum Ende des Ersten Weltkriegs erlebt. Wie berichtet, waren 20 Feuerwehrleute aus Frankreich und Deutschland vor einer Woche in Straßburg gestartet, um ein Zeichen der Völkerverständigung und deutsch-französischen Freundschaft zu setzen und am Grab des unbekannten Soldaten am Triumphbogen von Paris eine Flamme zu entzünden. Am Donnerstagmorgen war es dann soweit, noch ehe die Staats- und Regierungschefs zur offiziellen Gedenkfeier in der französischen Hauptstadt eintrafen.

Die Kameradschaft und Gastfreundschaft seien einmalig gewesen, berichtet Körber. Jeweils ein Franzose und ein Deutscher liefen gemeinsam acht Kilometer, ehe dann das nächste Läuferpaar an der Reihe war, nachts waren Einzel- Läufer unterwegs (so musste zum Beispiel Pruß zweimal nachts alleine ran), begleitet wurden sie von einem Tross, der sich um medizinische Versorgung und Verpflegung kümmerte, übernachtet wurde in Feuerwachen.

Schon der Start in Straßburg sei sehr emotional gewesen, unter anderem wurde auch die deutsche Nationalhymne gespielt; Highlight und Belohnung für die Anstrengung unterwegs dann die Zeremonie unter dem Triumphbogen in Paris, wo die Franzosen ihre Marseillaise sangen, sowie ein Empfang im französischen Innenministerium, wo der Generaldirektor der französischen Zivilschutzkräfte die deutsch-französische Läuferschar - 18 Männer und zwei Frauen, allesamt Feuerwehrleute - mit Tränen in den Augen empfing, wie Pruß berichtet. In der französischen Erinnerungskultur nimmt "La Grande Guerre" eine deutlich größere Position ein als hierzulande, hat er gelernt. "Gänsehautfeeling pur", erinnert sich Körber. Die Summe der zahlreichen Eindrücke müsse noch verarbeitet werden - sozusagen Hand in Hand über ehemalige Schlachtfelder laufen, Empfänge unter anderem in Verdun, die Läufe bei kaltem, aber immerhin trockenem Wetter. Der Rhythmus: laufen, essen, schlafen - Letzteres nicht länger als zwei bis drei Stunden am Stück, berichtet Pruß. Wegen des großen Staatsakts in den Tagen darauf musste der Tross früher als ursprünglich geplant in Paris ankommen, die letzte Etappe bis zum Triumphbogen durfte Körber mit einem französischem Kollegen bestreiten. Am Freitag ging's dann per Autos zurück zum offiziellen Abschluss nach Straßburg.

Und nun? Wird man sich auf jeden Fall wiedersehen. Bei einem Nachtreffen im Januar wollen die Staffellauf-Teilnehmer gemeinsam Fotos der Ereignisse betrachten, die zurückliegenden Tage und Erlebnisse reflektieren - und miteinander feiern. Für die beiden Rastatter steht fest, den Strapazen zum Trotz: Gäbe es solch eine Aktion nochmals, wären sie sofort wieder dabei.