Keine guten Visitenkarten

Bischweier - Baurechtliche Vorschriften und Regelungen, Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen standen auf der Tagesordnung der umfangreichen Gemeinderatssitzung in Bischweier.





Wie Bürgermeister Robert Wein den Gemeinderäten und den in der Aula der Grundschule zahlreich anwesenden Bürgern zu Beginn darlegte, laute seine zentrale Botschaft zum Teilbereich Bauen und Wohnen in Bischweier wie folgt: "Ich will in unserem Dorf ein gutes Miteinander. Wir wollen als Verwaltung Menschen im positiven Sinn mitnehmen und nicht nur Regulierer sein."

Diese Aussage bezog er sowohl auf die Planungen zu der Erschließung des Baugebiets Winkelfeld und einzelner privater Bauanträge als auch für die Entwicklung im Bestand. In Bezug auf das Winkelfeld erklärte er, dass alle Anregungen und Stellungnahmen in die weiteren Überlegungen eingehen werden. Es werde aber keine Extrawürste geben.

In den weiteren Neubaugebieten gehe es im Nachhinein meistens um Mauern und Zäune. Auch dabei appellierte er an das Prinzip eines guten nachbarschaftlichen Miteinanders. Hier sollte von den Antragstellern Augenmaß angelegt werden.

Weniger Verständnis zeigte das Ortsoberhaupt bei den von ihm als "Schandflecke" bezeichneten Zustände bei der Ortseinfahrt von Kuppenheim mit der Sägewerkruine, dem bereits vor Jahren abgebrannten Teil des Bahnhofs und dem Außengelände im Anschluss an das Winkelfeld. Das seien alles keine guten Visitenkarten für den Ort. Hoffnung mache ihm die Anfrage von Kronospan, ob die Abbruchgenehmigung für die Reste des Sägewerks noch Gültigkeit habe, die die Verwaltung bejahen kann.

Ebenso die Aussicht, dass die Brandruine am 23. Januar nächsten Jahres zwangsversteigert werden soll. Hier bestehe Kontakt mit dem Anrainernachbar, der das restliche Gebäude ganz im Sinne der Gemeinde renoviert habe. Falls dieser nicht beabsichtige, sich an der Versteigerung zu beteiligen, wünscht sich Wein, dass das Objekt von der Gemeinde erworben wird. Da die Bewerbungsfrist am 12. Dezember abläuft, stellte er den Räten anheim, sich darüber Gedanken zu machen.

Die laut einer anonymen Anzeige beim Finanzamt als "Pferdehof" bezeichnete Anlage im Anschluss an das Winkelfeld steht inzwischen ebenfalls im Blickpunkt der Gemeinde. Auf freiem Feld wurden dort in den zurückliegenden Jahren sieben Gebäude errichtet und rund zehn umliegende Wiesen als Pferdekoppeln eingezäunt. Das Landratsamt habe inzwischen mehrere Abbruchverfügungen erlassen. Aus Gleichbehandlungsgrundsätzen sehe sich die untere Naturschutzbehörde dadurch gezwungen, die gesamte Gemarkung in den kommenden Monaten auf unerlaubt errichtete Schwarzbauten zu kontrollieren. In diesem Zusammenhang machte der Bürgermeister noch mal darauf aufmerksam, dass nur privilegierte Vorhaben, die der Erholung der Bevölkerung sowie der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung dienen, erlaubt werden können. Auch wer Geräte- oder Geschirrhütten, die nur für hobbymäßige kleingärtnerische Zwecke und nicht zum Aufenthalt dienen sollen, bauen will, ist verpflichtet zu prüfen, ob das Vorhaben wie geplant umgesetzt werden darf.