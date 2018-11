Aldi will in Hügelsheim erweitern

Neues Format zur Nahversorgung Baden-Baden (vo) - Der Lebensmittel-Händler Edeka Südwest geht mit einem neuen Format für die Nahversorgung an den Start. Dafür werden derzeit ehemalige Treff-3000-Standorte in die Marke "Edeka xpress" mit flächenmäßig kleineren Märkten umgewandelt (Foto: Volz). » Weitersagen (vo) - Der Lebensmittel-Händler Edeka Südwest geht mit einem neuen Format für die Nahversorgung an den Start. Dafür werden derzeit ehemalige Treff-3000-Standorte in die Marke "Edeka xpress" mit flächenmäßig kleineren Märkten umgewandelt (Foto: Volz). » - Mehr