Rabatt beim Parken und Pavillon auf dem Marktplatz

Jedenfalls stimmten 13 Stadträte am Ende dem Vorschlag von Gerhard Schauppel (CDU) zu, mit dem Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen darüber zu verhandeln, das Parken in der Badner Halle während der ersten beiden Stunden kostenlos anzubieten. Die Verwaltung hatte schon einen entsprechenden Deal mit dem Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen ausgearbeitet - für eine Stunde. Nun wird es neue Gespräche geben müssen, kündigte Stadtmarketingchef Jonathan Berggötz an.





Sprechen müssen wird die Stadt auch mit dem Landesamt für Denkmalpflege, wenn sie einen gemeinsamen Vorschlag mit RA³ zur Belebung des Marktplatzes auch an Nicht-Markttagen umsetzen will: Einen Mehrzweck-Pavillon, in dem eine Gastro-Insel oder ein kleiner Marktstand sowie mobile Freizeitangebote untergebracht werden könnten.





"Hände weg vom barocken Marktplatz", warnte Ursula Oelschläger (SPD). "Wir können auch in Schönheit sterben", argumentierte OB Hans Jürgen Pütsch dafür, Historisches mit Modernem zu verbinden. RA³-Vorsitzender Thomas Richers legte auf eine elegante Gestaltung Wert. Weitere Ideen sind: Ein "Abendmarkt" im Sommer und neue gestalterische Elemente wie Blumen, Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, Freizeitangebote sowie mehr Veranstaltungen um und auf dem Marktplatz.





RA³ und die Stadtverwaltung stoßen damit ins selbe Horn wie die imakomm Akademie. In ihrem zu Beginn der Sitzung vorgestellten weiterentwickelten Einzelhandelskonzept gehörten neue Besuchsanlässe für die Innenstadt zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben. Ferner eine bessere Führung von Fußgängerströmen. Beschilderung und ein Beleuchtungskonzept seien schon in Arbeit, hieß es im Ausschuss.





Heiß diskutiert war wieder einmal die Parkplatzsituation in Rastatt, die sich je nach Tageszeit schwierig gestalte. RA³ schlägt eine "Willkommenstaste" vor, die 30 Minuten kostenfreies Parken ermöglichen soll wie in Bühl, Ettlingen und Durlach. Die Verwaltung rechnet in diesem Fall mit Einnahmeeinbußen von rund 160 000 Euro, ist aber auch aus anderen Gründen gegen die "Willkommenstaste": Die Parkgebühr in Rastatt empfindet man im Rathaus als durchaus akzeptabel, das Parkplatzangebot sei ausreichend. Berggötz stellte vielmehr Überlegungen an, wie man noch stärker Personen ohne Auto in die Innenstadt bekommt, etwa durch höhere Taktung im Busverkehr und mehr Fahrradstellplätze. Die Auslastung der Tiefgarage unter der Badner Halle liege derzeit bei lediglich 20 Prozent.





Als weiteres Problem wurden die Autos von Mitarbeitern des Einzelhandels und anderer Beschäftigter identifiziert, die "wertvolle" Parkplätze für Kunden besetzen. Richers schlug den Arbeitgebern vor, ihren Mitarbeitern Monatstickets zum Dauerparken in der Badner Halle als Sachlohn zu gewähren. Das Ticket kostet 45 Euro. Im Gegenwert von 44 Euro wären sie steuerfrei, eine Anpassung von einem Euro vielleicht möglich.





Auch die Lieferfahrzeuge der Beschicker des Wochenmarkts will man nicht mehr auf dem Marktplatz haben. Kunden sollen sie aber auch nicht die Stellflächen wegnehmen. Dafür bieten sich eventuell Flächen in der Mitte des Paradeplatzes und in Rathaus- und Schlossstraße an. Die Verwaltung soll dies prüfen. Auch nach moderneren Parkscheinautomaten mit geeignetem Bezahl- und Überwachungssystem soll sie recherchieren