Dachsanierung 28 000 Euro teurer als geplant

(red) - Ein 70 Jahre alter Grundstücksbesitzer hat am Montagabend mit einer Reizstoffschusswaffe auf zwei Polizeibeamte geschossen. Die beiden Polizeibeamten des Reviers Karlsruhe-Durlach waren gegen 21 Uhr auf der Suche nach einer vermissten Frau (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

(red) - Mit schweren Verletztungen wurde eine 21-Jährige am Montag nach einem Unfall ins Krankenhaus geflogen. Die junge Frau war auf der L83 bei Forbach von der Fahrbahn abgekommen, woraufhin der Wagen auf die Fahrzeugseite umkippte (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Rastatt