Hügelsheim liebäugelt mit Pflegeeinrichtung Von Sabine Wenzke



Hügelsheim - In der Kinder- und Jugendbetreuung ist Hügelsheim mit vielfältigen Angeboten in Kindergärten, Schule und Jugendclub stark aufgestellt. Beim Angebot für Senioren gibt es jedoch noch viel Luft nach oben. Um dem demografischen Wandel Rechnung zu tragen, trägt sich die Gemeinde daher mit dem Gedanken, ein Pflegeheim mit betreutem Wohnen im Spargeldorf zu schaffen.







Auch ein potenzieller Investor und Betreiber ist bereits gefunden. Bürgermeister Reiner Dehmelt jedenfalls hat vom Gemeinderat grünes Licht bekommen, konkret in die Verhandlungen einzusteigen - mit dem Ziel, eine Pflegeeinrichtung zu realisieren, wie er auf BT-Nachfrage mitteilt. Und die Gespräche scheinen schon weit gediehen zu sein, wenn auch final noch entschieden werden muss. Zwar gibt es im Spargeldorf seit Jahren betreutes Wohnen, doch das reiche nicht aus, sagt das Ortsoberhaupt. Mangels einer entsprechenden Einrichtung im Ort müssen pflegebedürftige Einwohner auf Einrichtungen anderer Städte und Gemeinden ausweichen. Hügelsheimer Senioren sollte es jedoch ermöglicht werden, ihren Lebensabend im Heimatort verbringen zu können - auch wenn sie ein Pflegefall werden. Dieser Gedanke habe ihn schon lange umgetrieben, verdeutlicht Dehmelt. Daher habe er sich zunächst im Landratsamt informiert, ob die Schaffung von Pflegeplätzen in Hügelsheim nach dem Kreispflegebedarfsplan möglich ist. Die Antwort sei positiv ausgefallen. In der Folge wurde dann der mögliche Investor gesucht und gefunden, der sich bereits in einer nichtöffentlichen Sitzung im Gemeinderat vorgestellt habe. Auch habe das Gremium bereits zwei von ihm gebaute Seniorenzentren besucht. Nach den Planungen will der Investor 52 Pflegeplätze schaffen, darunter auch Plätze für Demenzerkrankte als Schwerpunkt, und sechs betreute Wohnungen. Die Pflegeeinrichtung soll möglichst auf insgesamt drei gemeindeeigenen Grundstücken gegenüber dem Aldi-Markt an der Wagnerstraße/L 75 (ehemals B 36) am Ortseingang entstehen, die der Gemeinde gehören. Andere Standorte seien bei den Überlegungen für das Projekt im Vorfeld ausgeschieden, berichtet Dehmelt. Um das Vorhaben realisieren zu können, müssten Bebauungsplan und Flächennutzungsplan geändert werden, da die Areale teilweise als eingeschränktes Gewerbegebiet und als Mischgebiet ausgewiesen sind und entsprechend anzupassen sind.

