Platz im Kinderhaus reicht nicht aus

Sinzheim

Neues über Vinzenz-Gebäude Sinzheim (vsa) - Das unter Denkmalschutz stehende Vinzenz-Gebäude an der Hauptstraße in Sinzheim (Foto: Götz) ist vom ehemaligen Stabsvogt Franz Linz erbaut worden. Davon war Alois Huck bei seinem Vortrag "Die Geschichte des Hauses St. Vinzenz" überzeugt. » Weitersagen (vsa) - Das unter Denkmalschutz stehende Vinzenz-Gebäude an der Hauptstraße in Sinzheim (Foto: Götz) ist vom ehemaligen Stabsvogt Franz Linz erbaut worden. Davon war Alois Huck bei seinem Vortrag "Die Geschichte des Hauses St. Vinzenz" überzeugt. » - Mehr

Durmersheim

Beschwerde über Hundehaufen Durmersheim (HH) - In der jüngsten Sitzung des Durmersheimer Gemeinderats hat sich ein Bürger über die vielen Hinterlassenschaften von Hunden auf öffentlichem Grün beschwert. Eine Möglichkeit zum Handeln sieht Bürgermeister Andreas Augustin indes nicht (Foto: Heck). » Weitersagen (HH) - In der jüngsten Sitzung des Durmersheimer Gemeinderats hat sich ein Bürger über die vielen Hinterlassenschaften von Hunden auf öffentlichem Grün beschwert. Eine Möglichkeit zum Handeln sieht Bürgermeister Andreas Augustin indes nicht (Foto: Heck). » - Mehr

Hügelsheim

Pflegeeinrichtung im Blick Hügelsheim (sawe) - Um dem demografischen Wandel Rechnung zu tragen, will die Gemeinde Hügelsheim ein Pflegeheim realisieren. Derzeit verhandelt sie mit einem potenziellen Investor und Betreiber, der 52 Pflegeplätze und sechs betreute Wohnungen schaffen will (Foto: wiwa). » Weitersagen (sawe) - Um dem demografischen Wandel Rechnung zu tragen, will die Gemeinde Hügelsheim ein Pflegeheim realisieren. Derzeit verhandelt sie mit einem potenziellen Investor und Betreiber, der 52 Pflegeplätze und sechs betreute Wohnungen schaffen will (Foto: wiwa). » - Mehr