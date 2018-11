'Es geht immer um etwas Zentrales: Leben oder Tod'

Lichtenau

Novemberlicht strahlt wieder Lichtenau (ar) - Nun strahlt es wieder: Das "Novemberlicht", das bereits zum zwölften Mal die dunkle Jahreszeit zwischen dem Badnerland und dem Elsass erhellen soll. In Scherzheim begeisterten im Rahmen der Reihe Martin Wangler und Heike Sauer mit ihrem Auftritt (Foto: ar).

Baden-Baden

Fahrradstraße? Was ist erlaubt? Baden-Baden (hol) - Wie ist das nun in der Fahrradstraße Lichtentaler Allee? Dürfen da Autos fahren? Und wenn ja: in welche Richtung? Viele sind sich darüber auch ein halbes Jahr nach Einführung der neuen Regelung noch nicht im Klaren. Was erlaubt ist und was nicht, steht hier (Foto: red/av).

Stuttgart / Karlsruhe

Terroranschlag in Karlsruhe geplant? Stuttgart/Karlsruhe (lsw) - Wollte ein mutmaßlicher Islamist mit einem Fahrzeug in die Stände an einer weihnachtlichen Eislaufanlage in Karlsruhe rasen, um Menschen zu töten? Seit Montag steht ein 29-Jähriger in Stuttgart vor Gericht. Der Angeklagte weist jede Schuld von sich (Foto: dpa).