TV-Moderator geht unter die Sänger

Dass sich aus dem intimen Weihnachtsgeschenk mittlerweile eine CD sowie Auftritte mit Band entwickelt haben, verdankt der 53-Jährige der Begegnung mit dem Musikproduzenten Conny Conrad. Der ermunterte Hörig gleich zu einem ganzen Album. "Warum eigentlich nicht?", dachte sich Hörig, der zwar als Kind gerne Schlager aus dem Radio nachträllerte, aber nie im Traum an eine musikalische Karriere dachte.

Der TV-Journalist textete, der Produzent komponierte - herausgekommen ist eine Sammlung von zwölf Titeln unter dem Namen U.M.O.N. Die Abkürzung steht schlicht für "Under my own name" - Hörig singt eben auf Englisch unter seinem eigenen Namen. Die Titel sind mal melancholisch, mal fröhlich, rhythmisch, dann wieder wuchtig oder zart. Vielfältig wie das ganze Leben und die Stimmungen der Menschen eben - und davon hat der TV-Journalist in seiner Laufbahn schon einiges mitbekommen.

Der berufliche Startschuss fiel in Rastatt, als Jürgen Hörig bei Pabel-Moewig in der Karlsruher Straße volontierte. Dann wollte er eigentlich Lehrer werden, hatte nach dem Studium in Karlsruhe und Freiburg schon ein Examen in der Tasche, als er in der Breisgau-Metropole beim damaligen SWF ein Praktikum absolvierte - und seitdem dem Sender treu blieb. Zunächst im Hörfunk, später als Moderator und Reporter im Fernsehen. Mittlerweile ist er eines der bekannten TV-Gesichter im Südwesten.

Viele "spannende Menschen" habe er kennengelernt, sagt der Journalist. Und wer war der spannendste? "Uff", muss sich der TV-Moderator erstmal ein paar Sekunden Zeit zum Überlegen nehmen. Dann fallen zwar die Namen einiger Promis. Aber wirklich tiefer haften geblieben sind ihm Menschen, deren Namen zwar niemand kennt, aber deren Schicksal selbst einen erfahrenen Journalisten wie Hörig berühren. Der Moderator erinnert sich an ein Gespräch mit einer Mutter, die bei einem Unfall ihre komplette Familie verlor und aus der Lebenskrise wieder herausfand. Hörig: "Da kriege ich heute noch Gänsehaut."

Wenn er im Studio mit seinen Gästen plaudert, dann steht der TV-Moderator natürlich im Fokus. Doch er weiß, dass ohne die vielen Kollegen hinter der Kamera nichts laufen würde. Seine Rolle als TV-Moderator sieht er deshalb zwischen "Team-Player und Ich-AG" angesiedelt. Von diesem Spannungsfeld, als Einzelkämpfer in einem großen Apparat, wird der Journalist am 1. Dezember in seiner alten Heimat erzählen. Dann ist er ab 19 Uhr zu Gast im Ludwig-Wilhelm-Gymnasium. Dort legte er 1985 das Abitur ab und wird nun den Jahresvortrag der Vereinigung der Freunde des LWG halten. An seine alte Penne hat Hörig gute Erinnerungen. Er muss schmunzeln, wenn er daran denkt, wie er sich damals irgendwie durchgewurschtelt hat, weil er nicht gerade der Fleißigste war. Auftritte waren aber schon damals sein Ding - in der Theater-AG und später der freien Gruppe "Metro" von LWG-Lehrer Harald Hemprich. "Das hat mir in meiner beruflichen Laufbahn sehr geholfen", sagt Hörig über sein damaliges Hobby auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Schließlich gerate man in Live-Sendungen immer wieder in schwierige Situationen: "Da musst du auch mal weiterlächeln und darfst nicht panisch werden."

So viel Routine der Moderator über die Jahre vor der Kamera gewonnen hat, so sehr bedeutete die Musikbühne für ihn aufregendes Neuland. "Das war für mich ein sehr großer Schritt." Am Anfang habe er "richtig Schiss" gehabt. Mittlerweile macht ihm das Singen mit Begleit-Duo einfach nur "wahnsinnig Spaß". Das kann man in Mittelbaden demnächst gleich zweimal erleben: am 1. Dezember in der LWG-Aula, in der Hörig nicht nur plaudert, sondern auch mit Begleitung eines Gitarristen singt (Eintritt frei). Und am 26. Januar, wenn der Sänger mit einem Pianisten und Schlagzeuger an seiner Seite ab 20 Uhr im Gaggenauer klag auftritt.