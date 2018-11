Drei Euro pro Monat mehr für Trinkwasserqualität

(red) - Pech im Glück - so könnte man es in einer unkorrekten Abwandlung eines bekannten Sprichwortes formulieren, was einen Spieler in Rastatt zur Weißglut brachte. Weil er sein Rubbellos beschädigte, bekam er das Geld dafür nicht (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Stuttgart / Baden-Baden