Auf der Hardt gibt es wieder eine Junge Union

Er und seine Mitstreiter seien im JU-Stadtverband Rastatt aktiv gewesen, so Elias Heid. Immer mehr Mitglieder seien aus der Hardt dazugestoßen. Mit der Gründung eines eigenen Verbands für die vier Hardtgemeinden könnten in der dortigen Kommunalpolitik die für Jugendlichen interessante Themen gezielt angesprochen werden, so Heid zur Motivation für die Neugründung. Bereits in den 90er Jahren gab es eine JU in der Hardt, die sich dann aber aufgelöst hatte. Er selbst habe sich schon früh für Politik interessiert, sagte Elias Heid im BT-Gespräch. Die JU Hardt werde nach Problemen in den einzelnen Gemeinden schauen. Als konkrete Themen nannte der Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiast die ÖPNV-Anbindung von der Hardt nach Karlsruhe und in die südliche Richtung, Radwege oder die Pflege der Spiel- und Sportplätze.

Bevor die Gründung vollzogen wurde, blickte der JU-Kreisvorsitzende Thorsten Trey auf die Entwicklung zum Gebietsverband zurück. Vor zweieinhalb Jahren sei ein Arbeitskreis gegründet worden, in dem die ersten Mitglieder aus der Hardt mitgearbeitet hätten. Vor einigen Wochen sei dann der Wunsch der Mitglieder nach einer Zusammenarbeit der vier Gemeinden in einem gemeinsamen Verband an ihn herangetragen worden, so Trey weiter. Der Stadtverband Rastatt verkrafte das gut, die Kreis-JU erfahre derzeit einen relativ starken Mitgliederzuwachs.

Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit der neunköpfigen Versammlung durch Kreisgeschäftsführer Dominik Schuler wurde Tim Behringer (17) zum Stellvertreter Heids gewählt. Zweiter Stellvertreter ist Felix Kieser (17) und Finanzreferent Philipp Leonard (17). Alle drei sind ebenfalls WHG-Schüler, Behringer und Kieser engagieren sich bereits im Kreisverband. Als Beisitzer wählte die Versammlung Veronika Niklaus, Arber Sunguri, Dennis Dietrich und Florian Kieser.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Sylvia Felder nannte es am Freitagabend ein tolles Zeichen, dass junge Menschen das Heft in die Hand nähmen und mit Politik die Zukunft gestalten wollten. "Sie wollen etwas für die Region und die Gesellschaft tun", so die Abgeordnete. Und dies in einer Umbruchzeit innerhalb der CDU.

Für die CDU-Ortsvereine Durmersheim, Bietigheim, Au am Rhein und den Gemeindeverband Elchesheim-Illinge gratulierten deren Vorsitzende Joachim Kolliwer, Fabian Engel, Martin Kimmig und Florian Kieser zur Neugründung. Für Fabian Engel war es eine große Freude, dass es wieder eine JU auf der Hardt gibt. Es sei wichtig, dass sich der Einzelne in die Politik einbringe. Durch den Gebietsverband werde das Engagement für die JU in die Fläche gebracht, stellte Kreisgeschäftsführer Dominik Schuler fest.

Der frischgebackene Gebietsverbandsvorsitzende Elias Heid sagte nach der vollzogenen Gründung des JU-Verbands, er freue sich auf eine gute Kommunalarbeit: "Wir können in unseren Heimatgemeinden etwas verändern."