Viele Ideen für das Kombibad

Erfreut zeigte sich OB Hans Jürgen Pütsch über die große Anzahl an Jugendlichen, die sich zuvor in den Bädern in der Regien umgesehen und die jeweiligen Bademeister mit der Frage konfrontiert hatten, was diese heute anders bauen würden, wenn sie es noch mal tun müssten. Moderiert wurde die Veranstaltung im Bildungshaus Sankt Bernhard vom Stuttgarter Kommunikationsbüro Frank Ulmer und dessen Kollegin Lena Krumbein.

Tobias Peter von den Stadtwerken fasste die Beschlüsse des ersten Bürger-Workshops zusammen, wobei sehr deutlich wurde, dass es nicht leicht wird, einen tragfähigen Kompromiss zwischen den Interessen der Vereine, der Schwimmer, den Senioren, den Jugendlichen und den Familien mit kleinen Kindern zu finden. Einig waren sich alle Teilnehmer, dass es zwischen den lärmintensiven Attraktionen und der Schwimmhalle eine Lärmentkoppelung geben müsse.

In seinem Kurzvortrag betonte Jürgen Wernscheid, Freier Berater des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, dass er keine Bädergastronomie in Deutschland kenne, die sich mit weniger als 250 000 Besuchern jährlich wirtschaftlich rechne. Auf Nachfrage erläuterte Stadtwerke-Geschäftsführer Olaf Kaspryk, dass es in beiden Rastatter Bädern zusammen aktuell zwischen 150 000 und 180 000 Besucher gebe; das Kombibad werde für 220 000 bis 250 000 Besucher geplant. Vor diesem Hintergrund waren sich die Teilnehmer einig: Man brauche keine externe Gastronomie, die sich nur über eigene, badfremde Events rechnen würde. Vielmehr erwarten die Jugendlichen einen Counter, an dem sie möglichst schnell kleine Snacks oder eine Vollmahlzeit bekommen. Für Erwachsene dagegen ist es wichtig, etwas abseits ein ruhiges Plätzchen zu finden, um die Mahlzeiten einnehmen und gleichzeitig ihre Sprösslinge im Auge behalten zu können. Eine etwas gehobene Gastronomie wünschen sich die Teilnehmer im Saunabereich. Mit dem Dehoga-Experten waren sich die Teilnehmer einig, dass es für den Architekten nicht einfach wird, die Küche so anzuordnen, dass personalsparend alle drei Bereiche bedient werden können.

Die Sichtverbindung zwischen den Spielmöglichkeiten im Freien und in der Halle spielten in der Arbeitsgruppe "Attraktionen" eine große Rolle. Einig waren sich die Teilnehmer: Es soll einen ganzjährig nutzbaren Fünf-Meter Sprungturm sowie ein Drei- und ein Ein-Meter-Sprungbrett in einer kombinierten Sprung- und Rutschenhalle geben. Uneins waren sich die Teilnehmer, ob es für Trainingszwecke auch am Sprungbecken zusätzlich Startklötze geben soll. Die Halle soll zum Freibad hin geöffnet werden können, auf einer Seite des Sprungbeckens soll es eine zum Wasser geneigte Kletterwand geben und im Schwimmbecken eine Strömungsbahn.

Bis zu fünf Rutschen stehen auf dem Wunschzettel der Jugendlichen, die möglichst in der kombinierten Sprung-/Rutschenhalle beginnen und auch in einem eigenen Auslaufkanal enden sollen. Aus ihrer Rundreise haben sie mitgenommen, dass die meisten Bäder ihre Attraktion nach und nach in Betrieb genommen haben.

In Sachen Familienrutsche wurde heftig diskutiert, ab welchem Alter Breitwellen- oder Schwallrutschen genutzt werden dürfen. Als Kompromiss einigte man sich auf sechs Jahre. Insbesondere Mütter mit kleinen Kindern legen besonderen Wert darauf, dass es auch Rutschen gibt, die sie mit ihren Kindern gemeinsam nutzen können. Wünschenswert wäre im Matschbereich auch ein kleiner Bach. Wegen der PFC-Problematik gibt OB Hans Jürgen Pütsch der Idee, dafür den Gewerbekanal anzuzapfen, keine Chance. "Wenn wir das machen, dann nur mit Trinkwasser." Der Kleinkinderbereich sollte einen großzügigen Matschbereich und einen Sichtbezug zu den Spielmöglichkeiten für größere Kinder haben und mit einem Zaun mit Türen ausgestattet werden, die von Kleinkindern nicht geöffnet werden können.

Im Dezember, so der OB, werden sich nun der Betriebsausschuss der Stadtwerke und anschließend der um je einen Vertreter der Gemeinderatsfraktionen erweiterte Arbeitskreis "Kombibad" mit den Anregungen befassen. In den Gemeinderat geht die Vorlage voraussichtlich Ende Januar.