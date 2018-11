Von Brahms

Der Verein, 1997 als Fachverband der Caritas gegründet, sieht seine Aufgabe in der Betreuung von Menschen, die aufgrund von Krankheit oder Behinderungen ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können.

Was für ein musikalisches Konzerterlebnis, solch ein breitgefächertes Programm geboten zu bekommen! Das Ensemble, das erst seit sieben Jahren besteht, konzertiert seither in bewährter Doppelquartettbesetzung vor allem im badischen Raum, hat sich aber auch darüber hinaus einen guten Namen gemacht mit Titeln aus der Renaissance und der volkstümlichen Klassik, internationaler Folklore bis hin zu Jazz, Rock und Pop.

Die acht Mitglieder von Crossover machten dem Namen ihres Vokalensembles alle Ehre, steht er doch gemäß Duden für die Vermischung unterschiedlicher (Musik)Stile. Unter Leitung und zur Begeisterung von Matthias Barth, dem wohl einzigen Profi, brachten sie es am Sonntagabend fertig, mit dem anonymen "Dona nobis pacem", Johannes Brahms' "Erlaube mir, fein's Mädchen" und Felix Mendelssohn Bartholdys "O Täler weit, o Höhen", der Volksweise "Die Gedanken sind frei", mit "Fields of Gold" (Gordon M. Sumner) zunächst nur einen kleinen Teil ihres Repertoires zu Gehör zu bringen. Da stimmte alles, entsprach genau den Erwartungen.

Die Fortführung des Programms nach der Pause empfand das Publikum jedoch als Steigerung und brachte es zu ungeahnten Begeisterungsstürmen. "Ist das noch dasselbe Publikum von eben, von vor der Pause?", fragte sich der musikalische Leiter Barth und glaubte kaum, seinen Augen und Ohren trauen zu können. Jazzig, soulig und poppig, aber auch wunderbar gefühlvoll waren die Titel, die folgten und die Ensemblemitglieder zu gesanglichen Höchstleistungen beflügelten. Da wurde gerockt, geklatscht, geswingt, dass es nur so eine Lust war. Waren es die Sopranistinnen Irene Bindnagel-Ludwig und Michaela Merklinger, die Altistinnen Notburga Kohm und Gabi Fuchs, die Tenorstimmen von Michael Busch und Thomas Schlund oder Wolfgang Maiers und Roland Wenzels sonore Bassstimmen oder war es die Resonanz aus dem Publikum? Beim sonntäglichen Konzert konnte man sich da nicht ganz sicher sein, wie die Energieströme flossen. Doch eine Sicherheit besteht: Die Auswahl der Stücke machte es, und die Art der Arrangements, die gängige Titel in ungewohnte Hörerlebnisse umformten. "You raise me up" (R. Loveland), "Thinking out loud", der "Java Jive", "A Nightingale sang in Berkeley Square" oder "Birdland": Das Ensemble hatte es drauf. "Nicht ganz gewöhnlich" für Barth, der viele Gesangsensembles kennt, "die ein solches Crossover nicht so perfekt beherrschen". Alle Sänger erwiesen sich in ihrer atmosphärischen Dichte als homogener Klangkörper, der intonationssicher und gleichzeitig pointiert in den einzelnen Stimmlagen agierte. Sicher geführt von Barth und nur teilweise am E-Piano begleitet, boten die Künstler ihre gesamte Bandbreite und viel Gefühl.

Der Lohn waren stehend dargebrachter Applaus, die Bitte um zwei Zugaben und die knisternde Spendenbereitschaft der Konzertbesucher.