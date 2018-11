Etat 2019:

Größter Brocken mit fünf Millionen Euro wird der Neubau einer weiteren Kindertagesstätte in Rheinau-Nord sein. Ebenfalls im siebenstelligen Bereich liegen: Neustrukturierung der technischen Betriebe (3,5 Millionen), Neubau Hans-Thoma-Schule (3,5 Millionen), Sanierung obere Kaiserstraße (2,7 Millionen), Sanierung August-Renner-Realschule (1,85 Millionen) und LWG (1,45 Millionen), Straßenbeleuchtung (1,1 Millionen) sowie die Erweiterung der Kindertagesstätte Friedrich Oberlin (eine Million). Und es wird so weitergehen. Die Kämmerei beziffert die Investitionen im Zeitraum von 2019 bis 2022 mit insgesamt 152,6 Millionen Euro.

Neben den üppigen Bauprojekten ragt in dem Zahlenwerk das Wachstum beim Personal hervor. Die Verwaltung will von sich aus 36,5 neue Stellen schaffen - von Online-Redakteur und EDV-Fachkräften über Stadtplaner wegen des Daimler-Projekts bis hin zu Beschäftigten im Grünbereich/Reinigung und Sozialarbeitern. 40,3 Millionen Euro will die Stadt im kommenden Jahr für ihre Beschäftigten ausgeben - in diesem Jahr sind es 37,4 Millionen Euro.

Im Ergebnishaushalt rechnet Kämmerer Wolfgang Nachbauer bei Aufwendungen von 138,4 Millionen Euro mit einem Plus von 4,4 Millionen Euro. Neue Kredite sind nicht erforderlich.

Größter Einnahmeposten bleibt die Gewerbesteuer, die auf 55 Millionen Euro geschätzt wird (2018: 64 Millionen).