Die Iffothek als Spukschloss Von Bernhard Schmidhuber



Iffezheim - Zum vierten Familiensonntag hatte das Medienhaus Iffothek am Sonntagnachmittag interessierte Besucher eingeladen. Nach den Themen "Märchen", "Kunterbunt" und "Piraten" hatten Kathrin Schäfer und ihr Team die Räumlichkeiten bis in das kleinste Detail in ein Spukschloss verwandelt, in dem es an Gespenstern und Gruseligem nur so wimmelte.







"In der Iffothek spukt es ein bisschen", war das diesjährige Motto. Und trotz des herrlichen Spätherbstwetters herrschte bereits weit vor der eigentlichen Eröffnung Gedränge bei den besten Sitzplätzen. Und auch in der "Schlossküche", dem eigentlichen Getränke- und Imbissstand, hatten Andrea Kraft, Gerti Schuhr und Gisela Brandauer alle Hände voll zu tun. Lockten doch dort stilsicher dekorierte Muffins mit Namen wie "Geisterstückchen", "Kleine Vampire", "Monsterhüpfer" und "Gruseliges Allerlei" nicht nur die Jüngsten zum Naschen. "Jedes Motto versuchen wir, soweit es geht, so umzusetzen, dass auch die Spiele, die Vorlesegeschichten und, als Tüpfelchen auf dem i, die Essenauswahl perfekt zum Thema passen", verriet die Bibliotheksleiterin und ergänzte im gleichen Atemzug aber auch: "Ohne die vielen ehrenamtlichen Hände wäre dies nicht möglich gewesen". So waren neben den fünf Beschäftigten der Iffothek wieder hilfreiche Hände im Einsatz, die sich über Arbeitsmangel nicht beklagen konnten. Zu den fleißigen Helfern zählten auch die Jugendlichen Ella Hozdeczky, Lena Schäfer und Esma Ölmez, die den Bücherflohmarkt betreuten. Als Kundinnen der Bibliothek hatten sie spontan ihre Hilfe beim Familientag angeboten und strahlten um die Wette, weil "die Geschäfte wirklich gut liefen". Gegen einen kleinen Obolus konnten bei ihnen nicht nur Leseratten den eigenen Bücherfundus kostengünstig erweitern. Die Iffothek besteht seit Mai 2011 als gemeindliche Einrichtung und bietet laut ihrer Leiterin rund 12 000 physische Medien in Form von Büchern, CDs und Spielen zur Ausleihe. Inzwischen erweitern E-Books und Online-Nachschlagewerke das Angebot. So werden jährlich etwa 27 000 Medien von derzeit 1780 Kunden ("nicht nur aus Iffezheim", so Kathrin Schäfer) ausgeliehen. Als besondere Aufgabe gab es am Familientag für die Jüngsten eine "Laufkarte", mit der unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen waren. Winkte doch am Ende ein Preis aus der Schatztruhe. Wer richtig Knoblauch gerochen, Gespenster mit Wattebäuschen weggepustet oder auch weggekegelt hatte, durfte mit einer kleinen Belohnung den Heimweg antreten. Ein glückliches Händchen hatte dabei Lina Grosselin, die die Anzahl der kleinen "Spinnen" (88 Stück) fast genau geschätzt hatte. Sie durfte sich über Freikarten für den Karlsruher Zoo freuen. Auch mit Fortuna im Bunde war Simon Nixdorf, der als Sieger der Geschichten-Schnitzeljagd gezogen wurde. Natürlich kam der Lesespaß während des Nachmittags nicht zu kurz. Beim Schattentheater "Monsta" im Untergeschoss war teils atemlose Stille angesagt, als die schaurig schöne Gruselgeschichte "Buuuh" oder auch die Geschichte "Echte Bären fürchten sich nicht" auf dem Programm standen. Tosenden Applaus gab es bereits am Anfang des Familientags, als 13 "Iffothek-Kinder" mit dem Stück "Grododo" die Lacher auf ihrer Seite hatten. Als "Überraschung für die ganze Familie" präsentierte die Bibliotheks-Crew am Ende noch den Film "Das kleine Gespenst". Wie gesagt: Alles perfekt aufeinander abgestimmt.

