Mehrheit will erst auf neue Daten warten

Die Sozialdemokraten forderten am Montag die Verwaltung abermals auf, das "Bündnis für Wohnen" mit mehr Leben zu erfüllen und ihm klare Aufgaben zuzuweisen. Genannt wurden unter anderem die Einführung eines "Runden Tischs Wohnen", regelmäßige Sachstandsberichte, ein Leerstandsmanagement, die Erarbeitung von Konzepten zur Wohnungsversorgung aller Einkommensschichten sowie Sanierungen städtischer Wohnungen. Dem SPD-Antrag zufolge soll dazu die Stelle eines "Kümmerers" geschaffen werden, wie es Fraktionschef Joachim Fischer formulierte. Er begründete den Schritt damit, dass es für die Verwaltung nicht allein damit getan sein dürfe, Investorenwünsche zu erfüllen. Die Stadt müsse eine aktivere Rolle einnehmen, um für mehr bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Der Antrag fand allerdings bei 16 Befürwortern und 25 Gegenstimmen keine Mehrheit.

OB Hans Jürgen Pütsch meinte, die Verwaltung sei "nicht untätig". Im Rathaus betont man den Ansatz, die Baugenossenschaften zielgerichtet zu unterstützen - ablesbar am geplanten Projekt der Familienheim am Standort Platanenstraße 3-5. Pütsch bezeichnete es als "Mär", dass beim aktuellen Bauboom nur hochpreisige Wohnungen entstünden. Vor weiteren Schritten, so der OB, solle man zunächst die Auswirkungen der aktuellen Wohnbauaktivitäten abwarten.

Im Grundsatz schloss sich die CDU-Fraktion der Sichtweise an. Allerdings beantragte Fraktionschefin Brigitta Lenhard, dass die beschlossene Überarbeitung der Wohnungsmarktanalyse um ein Jahr vorgezogen und bereits im Herbst 2019 vorgelegt wird. Unterfüttert werden soll das Zahlenwerk durch eine Bedarfsanalyse. Gemeinsam mit dem Sozialbericht und dem aktualisierten Mietspiegel habe man dann Grundlagen für eine "Gesamtsicht". Der Vorstoß wurde bei zehn Enthaltungen einstimmig gebilligt.

Herbert Köllner (FW) bezeichnete zwar das "Bündnis für Wohnen" in seiner jetzigen Form als "nicht ausreichend", warnte jedoch vor "Schnellschüssen"; zunächst müssten belastbare Zahlen vorliegen. Werner Bartel (FuR) stützte ebenfalls die Position der Verwaltung und sah vor allem die Umlandgemeinden in der Pflicht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Erich Wölfle (FDP) meinte, der Markt würde die Nachfrage befriedigen. Allein die Grünen unterstützten den Vorstoß der SPD.Deren Fraktionschef Roland Walter sah die Stadt in der Pflicht, mehr Klarheit auf diesem Politikfeld zu gewinnen und Know-how aufzubauen, etwa über ein Leerstandskataster.