Millionen-Investition für Rastatt (dm) - Rund zwei Millionen Euro will die Stadt Rastatt in die Hand nehmen, um all ihre Schulen künftig den digitalen Anforderungen entsprechend auszustatten. Der Gemeinderat hat einmütig zugestimmt, zunächst die dafür notwendige Netzwerkinfrastruktur installieren zu lassen, die Schulen nach und nach mit der erforderlichen Präsentationstechnik und den Geräten (PC-Systeme, Notebooks, Tablets) auszustatten und weitere 1,9 Stellen bei der Stadt für die Installation und Betreuung der EDV zu schaffen.







Die Verwaltung rechnet mit einem Landeszuschuss von 240 000 Euro. Wie viel vom Bund zu erwarten ist, steht noch nicht fest. Die Verwaltung rechnet mit einem Landeszuschuss von 240 000 Euro. Wie viel vom Bund zu erwarten ist, steht noch nicht fest. Bislang hinkt die Infrastruktur der Entwicklung hinterher. Schnelles Internet, Smartphone & Co. haben samt der damit verbundenen Kommunikations- und Informationsformen und -wegen längst Einzug bis ins Kinderzimmer gehalten, inklusive der Gefahren, die damit einergehen, wenn es an Kompetenz mangelt, mit den Kanälen und ihren Angeboten umzugehen. Dass Medienbildung angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung eine Pflichtaufgabe schulischer Bildung ist und daher dort nachhaltig verankert werden soll, hat die Kultusministerkonferenz bereits 2012 beschlossen. Erst 2016 verankerte Baden-Württemberg die Medienbildung explizit im Unterricht. Die Stadt Rastatt hat ihre Schulen bisher auf Basis der Multimedia-Empfehlungen des Landes aus dem Jahr 2002 ausgestattet. Das heißt, die fünf weiterführenden Schulen. Die neue Multimedia-Empfehlung in einer Entwurfsfassung aus dem Jahr 2016 (sie ist noch immer nicht verabschiedet) sieht nun eine umfassendere Ausstattung vor - inklusive der Grundschulen. Obwohl noch immer Fragen der Finanzierung des "Digitalpakts" durch den Bund offen sind, seien sich Land und Kommunen einig, dass die Digitalisierung der Bildungsstätten nicht länger aufgeschoben werden könne, so die Rastatter Verwaltung. Um die Voraussetzung für die neue Medienbildungswelt zu schaffen, sollen zunächst alle Schulen in städtischer Trägerschaft acht Anschlussdosen pro Unterrichtsraum nebst der entsprechenden Verkabelung bekommen; die Ingenieursgesellschaft Jergler aus Rheinstetten hat nun für 262 000 Euro den Auftrag erhalten, die Ausführung zu planen und zu betreuen. Die Gesamt-Bausumme wird auf 1,1 Millionen Euro geschätzt. Dann folgt die Hardware-Aufrüstung. Aktuell sind an den fünf städtischen weiterführenden Schulen, die ab 2016 mit WLAN ausgestattet wurden, 523 EDV-Geräte vorhanden, der Ausbau sieht mittelfristig 1 396 Geräte vor; durch den Einsatz von Tablets wird es hier noch zu einer weiteren Erhöhung kommen. An den Grundschulen gibt es derzeit nur vereinzelte Geräte, und außer der Gustav-Heinemann- und der Karlschule (beides Gemeinschaftsschulen) verfügen sie noch nicht über WLAN. Hier rechnet die Stadt mit 249 Notebooks und acht Servern. Bevor die neuen Geräte angeschafft werden (für mittelfristig rund 872 000 Euro), müssen die Schulen ihre Medienentwicklungspläne vorlegen. Das alles bedeutet auch ein Mehr an Betreuungsaufwand. Zwei Mitarbeiter aus dem städtischen Kundenbereich Organisation und EDV sind derzeit mit einem Anteil von 1,1 Stellen damit betraut. Den Lehrern wiederum steht nur ein geringes Deputat für die EDV-Betreuung zur Verfügung, schon jetzt gebe es zusätzlichen Bedarf. Die Stadt geht daher davon aus, dass es künftig dreier Stellen für die Aufgabe bedarf. Entsprechend der medialen Aufrüstung der Schulen, die schrittweise erfolgt, soll zunächst eine zusätzliche Stelle im kommenden Jahr geschaffen werden, die zweite dann gegebenenfalls 2020.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben