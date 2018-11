OB muss sich von Wintersdorfern harsche Kritik anhören Rastatt (hr) - Rund 40 Wintersdorfer haben beim Bürgergespräch mit OB Hans Jürgen Pütsch ihrem Ärger über die unendliche Geschichte der Sanierung der Dorfstraße, die Aufhebung eines Bebauungsplans und die unzumutbaren Zustände beim morgendlichen Transport der Erstklässler zur Grundschule Ottersdorf in teilweise sehr emotionalen Redebeiträgen Luft gemacht. "Wir haben den Eindruck, der OB handelt nach dem Motto ,Rastatt zuerst'", hieß es. (hr) - Rund 40 Wintersdorfer haben beim Bürgergespräch mit OB Hans Jürgen Pütsch ihrem Ärger über die unendliche Geschichte der Sanierung der Dorfstraße, die Aufhebung eines Bebauungsplans und die unzumutbaren Zustände beim morgendlichen Transport der Erstklässler zur Grundschule Ottersdorf in teilweise sehr emotionalen Redebeiträgen Luft gemacht. "Wir haben den Eindruck, der OB handelt nach dem Motto ,Rastatt zuerst'", hieß es. Während in der Kernstadt auf Teufel komm raus gebaut werde, passiere in Wintersdorf nichts, so die Kritik. "Seit mehr als 30 Jahren warten wir auf die Sanierung der Dorfstraße, die 2007 schon geplant war." Dann, so der Vorwurf an Pütsch, sei die Maßnahme auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Mit Blick auf die Dorfentwicklungspläne zeigte Bürgermeister Raphael Knoth auf, was in Wintersdorf geplant ist. Beispielsweise wird aktuell die Offenlage für den Bebauungsplan "Krautstücker I" vorbereitet. Weitere Vorhaben: provisorische Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Dorfstraße einschließlich Querungshilfen und die Erhöhung der Verkehrssicherheit im Otto-Stegmüller-Weg. In einem Auftaktworkshop hat sich der Ortschaftrat außerdem mit der Weiterentwicklung der Schule zu einem multifunktionalen Zentrum mit Rathaus, Tagesstätte für Senioren und Hausarztpraxis befasst, wenn die Schüler der Hans-Thoma-Schule 2022 wieder ausgezogen sind. Allerdings forderten einige Mütter angesichts der wachsenden Kinderzahl, über eine Reaktivierung des Schulstandorts nachzudenken. "Wenn sich einige Eigentümer einer Erschließung eines Baugebiets widersetzen, können wir es nicht erzwingen", konterte der OB kritische Bemerkungen von bauwilligen Eigentümern, die über die Aufhebung des Bebauungsplans ""Nördlicher Ortsrand" sehr verärgert sind und dagegen klagen wollen. Mehrere Anfragen, warum die Münchfeld-Querspange noch nicht gebaut ist, begründete der OB mit der zunächst ablehnenden Haltung des Landes. Optimistisch zeigte sich der OB, dass zeitnah eine Lösung gefunden wird, nachdem das Land die Planung wieder aufgegriffen hat. Pütsch und Knoth betonten, dass der Gemeinderatsbeschluss zur Daimler-Machbarkeitsstudie noch kein Baurecht geschaffen habe. Wenn die Schützengesellschaft ihr Grundstück nicht freimache, könne Daimler keine Halle darauf bauen, bestätigte der OB auf Nachfrage. Der Durchgangsverkehr zum Schichtwechsel im Benz-Werk sei unerträglich, schilderten Anwohner die Situation. Aus Sicht einiger Wintersdorfer sollte Daimler seine Parkplätze für die Mitarbeiter kostenpflichtig machen, wodurch die Bildung von Fahrgemeinschaften gefördert werde oder dass ein Parkhaus entweder auf der ehemaligen Mülldeponie oder dem Merzeau-Gelände an der Kehler Straße gebaut werde. "Beenden Sie endlich ihre Blockadehaltung gegen das Merzeau-Gelände", forderten die Redner den OB auf. Als Vorteil nannten sie, dass vorhandenen Schienen für eine Straßenbahn direkt in das Werk genutzt werden könnten. "Ich blockiere das Merzeau-Gelände nicht", erwiderte der Rathauschef. Und ob die Parkplätze kostenpflichtig werden oder ein Parkhaus gebaut wird, liege "nicht in unserem Entscheidungsbereich". Einige Mütter zeigten sich mit den morgendlichen Zuständen der Schülerbeförderung sehr unzufrieden. Die Busse seien so voll, dass die Kinder zwar nicht umfallen können, sie schafften es aber oft nicht auszusteigen, weil die älteren Schüler keine Rücksicht nähmen. Sie forderten, dass jeder Erstklässler einen Sitzplatz im Bus bekommen müsse und der Fahrplan auf die Anfangszeiten der Schule abgestimmt wird, damit die Kinder nicht eine halbe Stunde vor der Schule ohne Aufsicht seien, wie es bei der Veranstaltung hieß. Ortsvorsteherin Daniela Schneider berichtete von schwierigen Gesprächen mit der Ärzteschaft und der Kassenärztlichen Vereinigung zur Ansiedlung eines Hausarztes im Dorf. Die jungen Ärzte würden erwarten, dass ihnen komplett ausgestattete Praxisräume zur Verfügung gestellt werden. Mitgenommen hat die Verwaltung außerdem, dass der Bereich um die Kunstwiese einschließlich Radweg optisch und technisch aufgefrischt wird und Maßnahmen gegen die auf den Gehwegen parkenden Fahrzeuge ergriffen werden.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben