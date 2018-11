Rund 350 Flüchtlinge in Arbeit vermittelt

"Ein sehr gutes Ergebnis", sagte Walke bei der jüngsten Sitzung des Kreis-Sozialausschusses, wenn auch nicht ganz so gut wie 2017, als eine Sonderkonjunktur im Bereich Lager und Logistik für noch bessere Zahlen gesorgt habe. Auch der stetige Rückgang bei den Langzeitarbeitslosen von über 1 000 im Frühjahr 2016 auf unter 650 im Herbst 2018 liege am guten Arbeitsmarkt in der Region. Zudem habe das Jobcenter mehr Geld für Qualifizierungen eingesetzt. Fürs kommende Jahr haben sich Walke und seine Mitarbeiter unter anderem auf die Fahnen geschrieben, die Erwerbschancen von geflüchteten Frauen voranzubringen.

Der Landkreis hat die Leistungen für Unterkunft und Heizung, einmalige Beihilfen für Erstausstattung der Wohnung und mit Bekleidung sowie Leistungen zur Eingliederung (psychosoziale Beratung und Betreuung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Betreuung minderjähriger und behinderter Kinder sowie die häusliche Pflege von Angehörigen) sicherzustellen und zu finanzieren. Nach der aktuellen Hochrechnung geht Kreissozialamtsleiter Jürgen Ernst davon aus, dass sich die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft 2018 auf 18 Millionen Euro belaufen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um rund 0,85 Millionen Euro. Bei den Eingliederungsleistungen und den einmaligen Leistungen rechnet er mit rund 0,76 Millionen Euro. Hinzu kommt der Finanzierungsanteil des Landkreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters in Höhe von voraussichtlich 1,25 Millionen Euro, so dass sich Gesamtaufwendungen von voraussichtlich rund 20 Millionen ergeben, rund 700 000 Euro weniger als im Vorjahr.

Bund und Land beteiligen sich an den Kosten des Landkreises. Insgesamt werden sich die Einnahmen auf voraussichtlich rund 10,88 Millionen belaufen und liegen damit - aufgrund einmaliger Nachzahlungen - um rund 2,97 Millionen Euro über den Einnahmen des Jahres 2017. Unterm Strich geht Jürgen Ernst von Nettoaufwendungen in Höhe von insgesamt rund 9,87 Millionen aus. Dies ergibt gegenüber 2017 eine deutliche Reduzierung der Nettoaufwendungen um rund 2,92 Millionen Euro. Da es sich hier aber um Einmaleffekte handelt, sei im kommenden Jahr wieder mit einem Nettoaufwand von zwölf Millionen zu rechnen, etwa der Größenordnung der Vorjahre.

Maßgeblich für die Entwicklung der Höhe des Gesamtaufwands ist laut Ernst die Zahl der Leistungsbezieher. Zwar seien die sogenannten Bedarfsgemeinschaften (Leistungsfälle) von 4 273 im Jahresdurchschnitt 2016 im Jahr 2017 auf durchschnittlich 4 459 Bedarfsgemeinschaften gestiegen. Zum Monatsende Juli 2018 belief sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften aber nur noch auf 4 124. Fü r die Folgemonate liegen die endgültigen Zahlen noch nicht vor, doch im Kreissozialamt geht man davon aus, dass sich die Zahl bis zum Jahresende auf 4 000 reduzieren wird. Ernst führt den Rückgang wie Walke im Wesentlichen auf die anhaltend gute Arbeitsmarktlage zurück.