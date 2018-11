"Gewöhnungsphase" ist vorüber

"Neu" ist eigentlich nicht ganz richtig. Bald wird Ehrhardt sein erstes Jahr als Nachfolger Engelhards hinter sich haben. Die "Gewöhnungsphase" sei vorüber, stellt die Vereinsvorsitzende Doris Weßbecher-Hengst fest. Man habe sich nicht nur kennen, sondern auch schätzen gelernt, gibt sie zu verstehen. Man merkt an ihren Äußerungen, dass der Dirigentenwechsel für die Aktiven, zu denen sie selbst gehört, eine ziemliche Umstellung gewesen sein muss. Ehrhardt formuliert seine Ansprüche in einem Pressegespräch so: Er wolle das Orchester musikalisch "voranbringen". Nach eigener Einschätzung ist es ihm gelungen. Fortschritte seien spürbar, freut er sich.

Die Proben seien anstrengend, beschreibt die Vorsitzende die Zusammenarbeit aus Musikantensicht. Ehrhardt lege "viel Wert auf genaues Spielen", vermittle "neue Techniken", lasse nicht locker. Lohn der Mühen sei ein erstaunlicher Qualitätssprung, klingt Weßbecher-Hengst hochzufrieden. Das mache Spaß und motiviere. "That's Music", gibt sich die Vereinschefin regelrecht beflügelt, erst recht, weil der Dirigent mit Lob nicht spare.

"Es passt", ist die Vorsitzende überzeugt, mit Ehrhardt eine glückliche Wahl getroffen zu haben. Der 50-Jährige reist zu den Proben jeden Dienstag aus Friesenheim bei Lahr an. Von dort aus betreibt er seit 25 Jahren eine mobile Musikschule. Er persönlich unterrichte "alle Tasteninstrumente und Schlagzeug", war beim Pressetermin zu erfahren. Beim HC wirkt er auch als Ausbilder. Derzeit habe er eine Handvoll Keyboard-Schüler unter seinen Fittichen.

Sein Schwerpunkt sei das Akkordeon, betont Ehrhardt, der am Hohner-Konservatorium in Trossingen studierte. Gleichwohl nimmt er gerade Fühlung mit der Blasmusik auf, seine Wunschvorstellung ist es, eine Kapelle mit sinfonischem Repertoire zu leiten.

Vor dem HC hat er schon einige andere Harmonika-Orchester geleitet. Ein wenig Sorge macht ihm in Au die zahlenmäßig kleine Besetzung. Der Klangkörper besteht aus gerade mal einem guten Dutzend Mitglieder, die "umso mehr leisten müssen", merkt der Dirigent an, "es wäre schön, wenn der eine oder andere noch hinzukäme".

Die inhaltliche Ausrichtung sei "konzertant". Dass er dabei durchaus an Unterhaltungsmusik denkt, wird deutlich, als er verrät, was er für das erste große Konzert mit dem HC vorbereitet. Dieses soll im April 2019 stattfinden, mit Swing und Tango und anderen populären Genres. In den letzten Wochen aber wurde vor allem an feierlichen Stücken gefeilt. Beim HC liegt in diesem Jahr die Federführung für das Totengedenken der kulturellen Vereine. Es findet am Totensonntag um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas statt. Gewürdigt werden alle Verstorbenen der Gemeinde, für jedes Vereinsmitglied wird eine Kerze entzündet. Mitgestaltet wird die Feierstunde vom Musikverein und Gesangverein.

Für den Part des HC hat Ehrhardt drei Stücke ausgesucht: "Highland Cathedral" von Uli Roever und Michael Korb, eine eigene Bearbeitung von "Make me a Channel of your Peace" und das "Intermezzo sinfonico" aus Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni.