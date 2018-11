Kommen jetzt die Poller?

- Es ist aber auch zum Haareraufen. Da wertet die Stadt für Millionen Euro die obere Kaiserstraße auf und gibt sich mal mutig einem in höhere Sphären entrückten Gestaltungswillen hin, da kommen die gemeinen Autofahrer und bereiten schon wieder knöllchenweise Probleme. Und schon steht nicht mehr der neue Platz an sich (der ja erst zur Hälfte fertig ist), sondern nur mal wieder das Thema Parken im Fokus.

Natürlich nicht ganz unverschuldet. Ironie beiseite: Die Stadt ändert die jahrzehntelang gewohnte Parkplatzanordnung - und integriert dann die neuen Parkplatzmarkierungen, jene metallischen Pünktchen, die sich je nach Lichtverhältnissen kaum vom Pflaster abheben, so gut gemeint schön in die Umgebung, dass man sie kaum noch störend wahrnimmt. Oder eben auch gar nicht mehr.... Aber auch eine Verwaltung ist lernfähig. Sie hat Nachbesserungsbedarf erkannt und gibt jetzt zumindest mal all jenen Hilfestellung, die zuletzt in Unkenntnis der neuen Ordnung des Öfteren mal die Ausfahrt des Parkplatzbereichs zugeparkt haben. Ein weithin sichtbarer gelber Pfeil zeigt nun auf, wo es rausgeht und man die Reihe der Parkplätze nicht weiter fortsetzen darf (siehe Foto).

Dass derweil am rechten Fahrbahnrand gar nicht mehr geparkt werden darf, setzt sich auch noch nicht so richtig durch (zumal die Gestaltung da durchaus missverständliche Akzente setzt). Im Verwaltungs- und Finanzausschuss wurde der Zustand bereits diskutiert, nun, so die Nachricht aus dem Rathaus, denkt man tatsächlich darüber nach, baulich - zum Beispiel durch die Installation von Pollern - einzugreifen, um die den Geschäften zugewandte Straßenseite wie geplant autofrei zu halten.

Dass derzeit provisorische Regeln gelten - der zweite Bauabschnitt ist derzeit ja voll im Gange -, macht noch dazu die Sache nicht gerade leichter. Eigentlich müsste man ja Parkscheine aus den Automaten ziehen, die hat man aber noch verhängt und gestattet stattdessen 90-minütiges kostenfreies Parken - zu dokumentieren per Parkscheibe. Plakatiert wird dies aber nicht gerade sehr offensiv. Zugegeben: An der derzeit einzig möglichen Zufahrt von der Rappen- in die Kaiserstraße weist auf der rechten und der linken Seite der Fahrbahn jeweils ein Schild auf die Sachlage hin. Doch wehe, man hat dies übersehen. Eine Erinnerung gibt es auf der Runde um den Platz nicht mehr, und auch an den verhängten Parkscheinautomaten gibt es keinen Hinweis auf die Scheibenpflicht. Da ist eben wieder mal "Zonenbewusstsein" gefragt. Erinnern Sie sich? Wer einmal in eine Zone fährt, für die gewisse Regeln gelten, muss wissen, dass diese solange gelten, egal wie oft man abbiegt, bis ein weiteres Schild die Zonenrege lung wieder aufhebt. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach - wenn man's denn weiß und die entsprechenden Schilder auch registriert hat.

Hier denkt man in der Verwaltung nun ebenfalls über Nachbesserungen nach, denn auch die Parkscheibensache, eigentlich ja ein Bonbon für alle Beteiligten, hat schon für manch Knöllchenärger gesorgt. Dass man aber kontrolliert und nicht nur passiv die Lage beobachtet, sei durchaus auch im Sinne der Geschäfte und der Kunden, so die städtische Pressestelle, soll dies doch das Dauerparken unterbinden. Fluktuation muss ja sein.

Das ganze Bild offenbart sich ohnehin erst, wenn auch der zweite Bauabschnitt fertig ist. Dann wird man hoffentlich über die vollbrachte Aufwertung der Innenstadt reden. Etwa in einem Jahr. Nur noch 360 Mal schlafen...

Daniel Melcher