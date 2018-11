Räume für Jugendcafé gesucht Rastatt (xs) - Wer als junger Mensch in Rastatt etwas bewegen will, ist in der Jugenddelegation genau richtig. Davon ist der Jugendbeteiligungsreferent Florian Seeland überzeugt. Als Bindeglied zwischen Jugend, Verwaltung und Gemeinderat erarbeite die Jugenddelegation in Arbeitsgruppen Lösungsvorschläge, wie die Stadt Rastatt attraktiv und zukunftsweisend für die Jugend von heute und morgen sein kann.



Gegründet hat sich die erste Jugenddelegation am 17. November 2017 im Ratssaal des Rathauses, fast auf den Tag genau ein Jahr später begrüßte Bürgermeister Arne Pfirrmann mehr als 40 Jugendliche zur konstituierenden Sitzung der zweiten Jugenddelegation. Jede Delegation dauere ein Schuljahr und werde mit einem Jugendgipfel, auf dem die Arbeitsgruppen ihre Arbeit vorstellen, beendet. Jeder zwischen 14 und 20 Jahren könne mitmachen. Der Wohnsitz müsse nicht in Rastatt sein, Bedingung sei nur, einen Schwerpunkt mit Rastatt zu verbinden. Pfirrmann war voll des Lobes für die geleistete Arbeit der ersten Jugenddelegation und dankte jedem mit einer Urkunde: "Ich bin beeindruckt, wie strukturiert und zielstrebig die Arbeitsgruppen gearbeitet und sich untereinander ausgetauscht haben." Als Beispiel nannte der Bürgermeister das Projekt "Familienkarte Plus", das die Jugendlichen in kurzer Zeit mit auf den Weg brachten. Natürlich gebe es viele Wünsche, man müsse aber mit realistischen Erwartungen die Vorschläge formulieren, gab Pfirrmann den Jugendlichen mit und fügte schmunzelnd hinzu: "Glaubt keinem Politiker, der behauptet, etwas sei alternativlos!" Es gebe immer Möglichkeiten. Jugendbeteiligungsreferent Florian Seeland dankte den Jugendlichen, die ihre Talente und Persönlichkeit unermüdlich in die Arbeitsgruppen eingebracht haben. Sechs Arbeitsgruppen gibt es aktuell. Merit Tiede stellte die Gruppe "Jugendcafé in Rastatt" vor: Man habe klare Vorstellungen, wie produktiv und organisiert ein Jugendcafé arbeiten müsse. Angefangen von Verantwortlichkeiten, Öffnungszeiten, Thekendiensten, passender Altersbegrenzung bis zu Ruhezonen fürs Lernen. Doch das Hauptproblem konnte noch nicht gelöst werden, beklagte Tiede: Eine zentrumsnahe Räumlichkeit zu finden. Pfirrmann versprach, die Suche der Stadt zu intensivieren. Die Gruppe zwei bearbeitete das Themenfeld Stadtentwicklung. Katharina Rastatter beschrieb, dass viele Jugendliche sich unsicher im öffentlichen Raum fühlen, gerade in der Bahnhofsgegend, an der Pagodenburg und in der Schlossgalerie. Um die Innenstadt interessanter zu gestalten, sollten mehr jugendrelevante Geschäfte angeworben werden. Man wolle auch mit der Stadtbibliothek zusammenarbeiten, um den Bestand jugendgerechter Medien mit auszuwählen. Eine Graffiti-Wand zum Besprühen sei auch wünschenswert. Das Angebot der Stadt, das Stadtfest mitzugestalten, nehme man gerne wahr. AG drei beschäftigte sich mit Jugendtreffplätzen. Yusuf Ünal sagt, es gebe ein großes Interesse an einem Basketballplatz. Alice Ludwig und Lorena Siklic von der AG Schule wiesen auf die räumlichen Defizite in den Schulen hin. Mangelhafte Klimatisierung und sanierungsbedürftige Toilettenanlagen gebe es in allen Schulen. Bei der Digitalisierung liege Rastatt hinter der Entwicklung und es mangele an sicheren und gut beleuchteten Schulradwegen. Pfirrmann sagte, dass der Gemeinderat für die Digitalisierung an Schulen zwei Millionen Euro genehmigt habe. AG fünf hatte das Thema "Schwimmbadneubau". Ulrich Fahr und Simon Klein begrüßten, dass die Stadt zwei Workshops abgehalten habe, um Anregungen der Rastatter in die Gestaltung einfließen zu lassen. Neben Erhalt der Grünflächen und ganzjährigen Wasserrutschen waren den Jugendlichen rutschfeste Fliesen, freundliche Bademeister und günstige Eintrittspreise wichtig. Für die AG Jugendgipfel berichteten Anita Garin und Jasmin Zimmer. Am Jugendgipfel waren 350 Schüler beteiligt. Es gab den Wunsch nach kleineren Diskussionsgruppen und übersichtlichen Anwesenheitskontrollen. Die AG-Ergebnisse werden laut Pfirrmann dem Gemeinderat vorgestellt. Wer in der Jugenddelegation mitmachen will, kann sich per Mail an florian.seeland@rastatt.de wenden, (0 72 22) 9 72 91 25.

