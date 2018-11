Neue Achse Rastatt/Karlsruhe

Baden-Baden

Merkur: Übergangslösung in Sicht Baden-Baden (hol) - Die Gaststätte auf dem Merkur soll auf jeden Fall am Nikolaustag und an Silvester geöffnet sein. Das sagte Stadtwerke-Prokurist Günter Heller auf BT-Nachfrage. Es gebe schon erste Kontakte mit Gastronomen, die für eine Übergangslösung bereitstünden (Archivfoto: red).

Baden-Baden

20-Minuten-Takt für Balg Baden-Baden (hol) - Die Linienführung der Busse der Linien 205 und 206 soll 2019 geändert werden. Zudem ist eine neue Linie 203 vorgesehen, die den Bahnhof und Balg miteinander verbindet. Daraus ergibt sich für Balg ein 20-Minuten-Takt zum Schweigrother Platz (Foto: Holzmann).

Baden-Baden

Es weihnachtet wieder am Leo Baden-Baden (red) - Ein besonders hoher Weihnachtsbaum wird in diesem Jahr den Leopoldsplatz in Baden-Baden schmücken. Nach der Baustellenphase konnte nun auch dort wieder ein Baum aufgestellt werden. Insgesamt 18 Weihnachtsbäume wurden im Stadtkreis verteilt (Foto: Stadt).