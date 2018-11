"Samstags ist hier Rambazamba"

Es war 1968, als der damals 24-Jährige sich bei Toto-Lotto um den Betrieb einer Filiale bewarb. Erfahrung als Händler hatte Pflaum bereits - schließlich war er bereits mit 18 ins Geschäft des 1902 von seinem Großvater gegründeten "Tabakwaren Groß- und Einzelhandels" eingestiegen.

Der junge Mann bekam den Zuschlag - und damit ein zweites Standbein. Zwar hatte der passionierte Zigarrenraucher - seine Hobbys sind nach wie vor der Zigarrenclub und das Curling - vor neun Jahren sein Tabakhaus in der Poststraße aufgegeben. Doch von der Toto-Lotto-Annahmestelle wollten er und seine Frau Brigitte nicht lassen: "Das hält uns jung."

Wer wissen will, warum, der muss sich nur mal ein paar Minuten in dem Geschäft aufhalten. Wie im Taubenschlag geht es dort zu. Erst recht samstags: "Da ist hier Rambazamba." Bis zu 500 Kunden schauen täglich vorbei - viele davon Stammgäste. Und da gehört es dazu, dass auch ein Plausch gehalten wird. "Die Frauen sagen, was sie mittags kochen, die Männer, dass sie nachts schlecht geschlafen haben", skizziert der Händler Klassiker des Gesprächsverlaufs, den die Kunden in der Schlange geduldig akzeptieren. "Es ist eben wie ein Tante-Emma-Laden", sagt Cilly Müller, die seit 37 Jahren hinter der Theke steht.

Viel getan hat sich in den vergangenen 50 Jahren. Gab es damals noch drei Toto-Lotto-Annahmestellen in Rastatt, so sind es heute 15. Das aufwendige und mit viel Sorgfalt zu erledigende Stempeln der Scheine ist 1996 dem Computer gewichen. Konnten die Wetter damals nur zwischen Lotto, Toto und Rennquintett wählen, so stehen heute rund ein Dutzend Spielformen zur Auswahl. Entsprechend gestiegen ist der Beratungsbedarf. "Das wird oft unterschätzt", sagt Pflaum. Hinzu kommen Jugendschutz und Suchtprävention, die Aufmerksamkeit vom Personal verlangen.

Auch wenn es in dem kleinen Laden Schlag auf Schlag geht - der Kundenstrom hat insgesamt etwas nachgelassen. Konkurrenz im Internet und der demografische Wandel hinterlassen ihre Spuren. Dafür wandelt sich das Publikum. "Eine bunte Gesellschaft", stellt Pflaum fest. Und freut sich, dass zunehmend auch Zugewanderte den Weg hierher finden und sich dankbar für freundliche Worte zeigen.

Im Schnitt zehn Euro investieren Kunden beim Wetteinsatz - angefangen von 1,35 bis zu 50 Euro. Ein paar wenige Kunden sind nach einem Tipp im Hause Pflaum sogar Lotto-Millionär geworden - der letzte jubelte allerdings noch zu DM-Zeiten. Wie lange er noch den Laden betreibt, lässt Pflaum offen. Fest steht: Er bleibt in Familienhand. Eine seiner drei Töchter steht in den Startlöchern.

Bleibt noch eine Frage: Spielt Werner Pflaum selbst Lotto? "Nein, ich war noch nie ein Zocker." In seinem eigenen Unternehmen dürfte er ohnehin nicht spielen. Das macht dafür seine Frau Brigitte. Werner Pflaum schmunzelt: "Wenn meine Frau gewinnt, freue ich mich. Aber dann geht der Kampf mit dem Teilen los."