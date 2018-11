Bäckerei Faller dreht nach 110 Jahren Schlüssel rum

Von Markus Koch Rastatt - "Einkaufen im Dorf - ein Stück Lebensqualität" steht auf dem großen Plakat neben der Eingangstür der Bäckerei Faller in der Rauentaler Hauptstraße, in der seit 1908 Backwaren hergestellt werden. Mit diesem Stück Lebensqualität ist am Freitag, 30. November, Schluss. Dann schließt der letzte Laden in Rauental. Alois Faller gründete die Bäckerei vor 110 Jahren, im Jahr 1950 übernahmen sein Sohn Alfred und dessen Ehefrau Erna die Bäckerei. 1983 ging das Geschäft auf Gerhard und Manfred Faller über, die vier Jahre später sowohl die Backstube als auch den kleinen Lebensmittelladen vergrößerten, wie Gerhard Faller im BT-Gespräch berichtet. Der 68-jährige Bäckermeister ist im vergangenen Jahr in Ruhestand gegangen, sein vier Jahre jüngerer Bruder Manfred wollte eigentlich noch nicht aufhören. Doch nun hat ihr Geselle aus Karlsruhe, dem Gerhard Faller Talent als Bäcker bescheinigt, nach 13 Jahren gekündigt. Die allgemeinen Rahmenbedingungen, die der Bäckerberuf mit sich bringt, allen voran die nächtlichen Arbeitszeiten, hätten ihn dazu bewogen, den Beruf zu wechseln, wie Faller bedauert. Bedauern gibt es auch bei den Stammkunden aus dem Ort, berichtet Gisela Faller, die gemeinsam mit ihrer Schwägerin Angelika als Verkäuferin arbeitet. Beide werden zum Monatsende ebenfalls in Ruhestand gehen, von den sechs Mitarbeitern, die teilweise als Aushilfen tätig sind, suchen fünf eine neue Stelle, eine gehe in Rente. Der Umsatz mit den Backwaren hat bis zuletzt gestimmt, lediglich im Hinblick auf das Lebensmittelgeschäft habe ein Rückgang eingesetzt, nachdem immer mehr Discounter in der Umgebung bis 21 Uhr oder später geöffnet hatten, berichtet Gerhard Faller. Im vergangenen Jahr haben 16 Mitgliedsbetriebe des Bäckerinnungsverbands Baden aufgehört, 2016 waren es sogar 30, berichtet Geschäftsführerin Ute Sagebiel-Hannich. Sie vertritt die Interessen von aktuell 480 Betrieben, doch gerade für die kleineren unter ihnen haben sich die Rahmenbedingungen weiter verschlechtert: "Der bürokratische Aufwand wird immer höher, neben der Datenschutzgrundverordnung ist dieses Jahr auch ein neues Verpackungsgesetz in Kraft getreten", verdeutlicht die Juristin. Die Ausführungen zum Verpackungsgesetz beinhalten einen Katalog sämtlicher Verpackungen, insgesamt umfasst das Werk rund 1 400 Seiten: "Da kann ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wenn man selbstständig ist, dann kann man der Bürokratie nicht mehr Herr werden", ärgert sie sich und wirft der Politik vor, dass entsprechende Zusagen überhaupt nicht eingehalten werden. Ute Sagebiel-Hannich bedauert, dass die Bäckerei Faller schließen muss, mit ihr gehe auch ein Stück Backkultur verloren. Zu den Spezialitäten der Fallers zählen die Anisstangen, die nach Großvaters Rezept hergestellt werden, erzählt Gerhard Faller. Für diese fahren Kunden extra nach Rauental, ebenso wie für den gefüllten Nusskranz oder die Schwarzwälder Kirschtorte, weiß seine Frau Gisela zu berichten. Gerhard und Manfred Faller würden sich freuen, wenn eine größere Bäckereikette mit einer Filiale in ihre Räumlichkeiten einzieht, erste Anschreiben haben sie weggeschickt. Ortvorsteher Bertold Föry findet es "außerordentlich schade", dass Bäckerei und Laden zumachen: "Viele ältere Mitbürger sind auf den Laden angewiesen. Es wird schwierig, Ersatz zu finden." Er habe sich um einen Nachmieter bemüht, jedoch eine Absage erhalten. Ein genossenschaftlicher Dorfladen sei in Rauental "nicht ganz einfach", da es nur einige hundert Meter bis zum nächsten Discounter seien. Die Verwaltung habe die Anwesen in der Hauptstraße 50 und 52 erworben, für die ein Rahmenkonzept erstellt werden müsse: "Vielleicht lässt sich dort ja eine Verkaufstheke einrichten, sage ich mal völlig ungeprüft. Wir müssen jedoch erst einmal Ideen sammeln", betont Föry.

