Viel Frauenpower beim Liederkranz Plittersdorf Von Anne-Rose Gangl



Rastatt - "Frauen sind anders" lautete das Motto des Konzerts, zu dem der Gesangverein Liederkranz Plittersdorf am Samstag eingeladen hatte. In der Tat, dieser Abend war anders, hiervon konnten sich über 700 Besucher in der Altrheinhalle überzeugen, die nicht nur einen Liederabend erlebten. Vielmehr war es ein musikalisches Happening, das Dirigent Horst Engelhard mit seinen fünf Chorformationen auf die Beine stellte.



Ein rosarotes Auto vor der Halle, Schuhe, wohin man blickte, modische Frauenaccessoires, ein wenig Nostalgie mit Vespa und Federboa sowie eine Vorsitzende, die mit dem Radl in die Halle einfuhr - eine Eröffnung eben anders. "Neues Spiel, neues Glück", sang der Männerchor aus verschiedenen Positionen im Saal. Die 35 Sänger zeigten sich von ihrer besten Seite, denn beim Premiere-Auftritt des neu gegründeten Liederkranz-Frauenchors "Taktvoll" wollten sie nicht im Schatten stehen. Ein rosarotes Auto vor der Halle, Schuhe, wohin man blickte, modische Frauenaccessoires, ein wenig Nostalgie mit Vespa und Federboa sowie eine Vorsitzende, die mit dem Radl in die Halle einfuhr - eine Eröffnung eben anders. "Neues Spiel, neues Glück", sang der Männerchor aus verschiedenen Positionen im Saal. Die 35 Sänger zeigten sich von ihrer besten Seite, denn beim Premiere-Auftritt des neu gegründeten Liederkranz-Frauenchors "Taktvoll" wollten sie nicht im Schatten stehen. Das Jahr 2018 wird im Archiv des Plittersdorfer Gesangvereins einen besonderen Stellenwert erhalten, denn erstmals steht mit Christiane Kratzer eine Frau an der Spitze des Vereins, der es gelungen ist, die Männerwelt davon zu überzeugen, dass ein Frauenchor zur Vielfalt des Gesangs gehört. Gegründet wurde "Taktvoll" im März dieses Jahres. Ihr Name ist Programm, denn "Frauen sind für den Mann ein Wunder", wie Christiane Kratzer als charmante und dynamische Moderatorin bemerkte. Und die Sänger im Verein? Sie besangen ihre Frauen mit den schönsten Liebesliedern wie dem Kärntner Volkslied "I hab di gern", begleitet an der Steirischen Orgel von Bernd Müller, einem von Horst Engelhard zusammengestellten Medley mit Liedern wie "Komm in meine Liebeslaube" oder dem allen bekannten Lied "Zum Tanze, da geht ein Mädel". Alpenländischer Gesang war zu hören, gesungen a cappella vom Quartett mit Robert Oberle, Ralf Heck, Hans Müller und Ewald Butz. "Only you", das Lied, mit dem die "Flying Pickets" Ruhm erlangten, wurde im Ried vom Plittersdorfer Quartett mit so viel Hingabe mehrstimmig vorgetragen, dass die gesungene Frage "Hallo, kleines Fräulein, haben Sie Zeit, mit mir auszugehen", jede Frau mit Ja beantwortet hätte. Höhepunkt war der Auftritt des neuen Frauenchors, der gleich richtig loslegte mit dem Lied "Was wär'n die Männer ohne uns". "Girls just want to have fun" sangen sie ohne Notenhefte in den Händen, aber mit einem Strahlen im Gesicht und einer rhythmischen Choreografie, die sie mit Jenny Fritz einstudiert hatten. Jubel brach in der Halle aus, denn die Zuhörer waren begeistert von so viel Frauenpower. "Ach, die Weiber" aus Franz Lehars Oper "Die lustige Witwe", perfekt akzentuiert in Satz und Tempi, "Veronika, der Lenz ist", "Schuhe enttäuschen euch nie", gesungen von Catharina Oberle, "Ja, Schatz!" im Duett mit Horst Engelhard und Berthold Ebner oder die "Schöne Isabelle von Kastilien", vorgetragen vom Doppelquartett, bis hin zum Ohrwurm "Barbara Ann" bildeten einen Reigen der schönsten Lieder aus verschiedenen Epochen und Musikrichtungen, gebildet von den Männerchorformationen des Liederkranzes. "Einen Stern, der deinen Namen trägt" gab es für alle Frauen im Saal. "Liebe Frauen, bleibt ein wenig anders", rief Edgar Schneider den Sängerinnen zu, die die 103 Jahre alte Tradition im Liederkranz gebrochen hatten, nun aber mit Stolz im Dirndl gemeinsam mit den Sängern das Stimmungslied "Hulapalu" anstimmten und einmal mehr stehende Ovationen erhielten.

