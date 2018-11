Bravo-Rufe bei "Harmonie meets Church"

Die nunmehr fünfte Fortsetzung hatte wenig mit alten Rezepten, sondern viel mit frischen Ideen zu tun und mit der gesanglichen Entwicklung des Vereins, die 1998 einsetzte.

Die Frauen, die vor 20 Jahren mit "Sister Act" den Männerbund aufmischten, gründeten unmittelbar danach den Chor "Only Women". Außerdem entstand der gemischte Chor "Soul and More". Der ursprüngliche Männerchor wurde in "Männer pur", der Verein in "Harmonie-Chöre" umbenannt. "Erfolg beflügelt", freute sich Weber über die anhaltend starke Motivation, mit der die drei Gruppierungen am Samstag und Sonntag im jeweils nahezu voll besetzten Gotteshaus auftraten.

Insgesamt dürften es deutlich über 700 Zuhörer gewesen sein. Ihnen wurde ein für Laienchöre außergewöhnlich hohes Niveau geboten. Vater des Erfolgs war schon 1993 Dirigent Herbert Maier, der wieder Qualitäten der Extraklasse herausformte. "Männer pur" gestalteten mit "Lasst den Herren hoch erheben" einen kraftvollen Auftakt. An Mönchsgesänge erinnerte "Peccantem me quotidie", das erste von mehreren zeitgenössischen Stücken. Es folgte eine "selige" Vertonung von Joseph von Eichendorffs "Mondnacht".

Modern, geradezu schnittig, mit einer wahren Gesangskaskade kam das "Kyrie" des Komponisten Piotr Janczak daher. Bei "My Lord, What A Morning" meisterte der 30-köpfige Männerchor Intensitäten von hauchzart bis Trompetenschall, im Leisen wie im Lauten kompakt gehalten.

Die 31 Frauen von "Only Women" begannen mit "You Raise Me Up", sachte interpretiert, glasklar artikuliert. Elton Johns "Can you feel the love tonight" war mit der ersten Solodarbietung verziert, die mit tiefer Reinheit fesselte. Es war Birgit Latussek, der im weiteren Verlauf des Konzerts Tanja Haas, Anja Radius, Gabi Broscheit, Günther Mildenberger, Michael Semmelmann und Heiko Dreichsler mit Solobeiträgen folgten, jeder davon bemerkenswert charaktervoll.

Durchs Programm führten Edgar Maier und Simone Weßbecher, Anja Radius und Heiko Dreichsle. Eine völlig andere Aufführung von Eichendorffs "Mondnacht" präsentierte Dirigent Maier mit dem Frauenchor. Die Interpretation führte vierstimmig in bestechender Transparenz zu gleißenden Höhen.

Bei allen Stücken von allen Chören war der Gestaltungswille des Dirigenten förmlich zu greifen. Man spürte: Maier hat von jedem Detail eine genaue Vorstellung, achtet bei seinen Arrangements auf Abwechslung und Lebendigkeit, spielt mit den Stimmen, trennt sie, führt sie zusammen, duldet kein Ausfransen, fordert volle Konzentration.

Mit Beispielen dieses Kunstverständnisses war auch der Auftritt von "Soul and More" gespickt. "Hold on" wurde in dynamischer Doppelstruktur hin und her gepuscht. An den Sound von Ray Charles fühlte man sich bei "Let Us All Get Togehter Right Now" erinnert. Ein vielschichtiger Höhepunkt war "The Battle of Jericho", aufwühlend, rasant.

Zum Schlussteil vereinten sich die Chöre zu einem Klangkörper mit 80 Stimmen. "Down by the Riverside", das von Mendelssohn-Bartholdy komponierte "Morgengebet" und "That Great Gettin Up Morning" waren weitere Perlen im Programm.

Mit dem Stück "Steal Away" neigte sich das Konzert dem Ende zu. Der Applaus war immer stärker geworden, die Begeisterung gipfelte in Bravorufen und Jubellauten. Dann wurde es noch mal still. Als Zugabe erklang sanft und sachte "Guten Abend, gute Nacht".