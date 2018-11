Einbrüche sollten Rückreise nach Polen finanzieren

Ottersweier

Beziehungsstreit eskaliert Ottersweier (red) - Ein Streit zwischen einem 35-Jährigen und seiner Ex-Freundin ist am Sonntagabend in Ottersweier eskaliert. Der Mann soll nicht nur die Frau und Kinder geschlagen haben, er soll zudem mehrere Schüsse von der Straße aus abgegeben haben (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Wegen zwei Einbrüchen vor Gericht Rastatt (red) - Dank aufmerksamer Nachbar gelang es der Polizei, einen Einbrecher im August dieses Jahres festzunehmen. Heute muss sich der 47 Jahre alter Mann gleich wegen zwei Wohnungseinbrüchen in Rastatt verantworten. Er soll Geld und Schmuck geklaut haben (Foto: red).

Bühl

Kinder pflanzen Zwetschgenbäume Bühl (mig) - Da war richtig was los auf dem Acker nördlich des Bühler Stadtausgangs auf Gemarkung Eisental. Am Samstagnachmittag pflanzten über 70 Kinder zusammen mit zwölf Mitgliedern Bühler Obst- und Gartenbauvereine 40 Zwetschgenbäume der Sorte Bühler (Foto: Gabriel).

Baden-Baden

Seelachstraße: Schock über Pläne Baden-Baden (hol) - Der russische Bauherr der seit fast drei Jahren stillstehenden Baustelle an der Seelachstraße (Foto: Zeindler-Efler) will am dortigen Steilhang nach BT-Informationen ein Wohnhaus mit fünf bis sechs Etagen errichten. Der Bauausschuss ist schockiert und lehnt die Pläne ab.