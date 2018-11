Monatelange Erkrankung überwunden

(hli) - Der Elchesheim-Illinger Bürgermeister Rolf Spiegelhalder stellt sich kommendes Jahr erneut zur Wahl des Rathauschefs. Das ließ er gestern im Rahmen eines Pressegesprächs wissen. Inhalt war darüber hinaus seine Erkrankung, aufgrund der er seit September nicht mehr arbeiten konnte.

"Wenn man lange krank ist, sollte man was dazu sagen, ansonsten ist man selber schuld, wenn Gerüchte entstehen", betonte Spiegelhalder, warum er sich öffentlich zu den vergangenen Wochen äußern wolle. Er beabsichtige aber nicht, seine Krankenakte bis ins letzte Detail in der Öffentlichkeit breitzutreten, warb er für Verständnis, nur in groben Zügen zu schildern, was ihm widerfahren war. Auslöser seiner langen Abwesenheit sei ein Dienstunfall gewesen, der sich am 31. Juli ereignet hatte. Er wollte im Vorfeld eines Termins mit dem Landratsamt Rastatt zum Kieswerk Illingen fahren, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Dabei musste er zu Fuß eine geschlossene Schranke passieren. In dem Moment, als er sich darunter hindurch beugte, hörte er einen Knall, richtete sich ruckartig auf und stieß seinen Kopf an der Schranke an.

Erst nach drei Wochen wurde klar, dass dieser Unfall zu Verletzungen an Kopf, Bandscheiben und Nervensystem geführt hatte. Spiegelhalder kam zur Behandlung in die Abteilung Neurochirurgie der Uniklinik Freiburg und wurde dort von Fachärzten betreut. Sein gesamtes Leiden möchte der Rathauschef nicht detailliert wiedergeben, doch er betont: "Ich hatte furchtbare Schmerzen."

Öffentlich hatte es zunächst geheißen, Spiegelhalder habe einen schweren Bandscheibenvorfall erlitten. Doch es entstanden einige Gerüchte, zumal er seit seinem Unfall kein Auto mehr fuhr. "Das sollte ich aus gesundheitlichen Gründen nicht", erklärt Spiegelhalder.

Heute tritt er eine dreiwöchige Reha am Bodensee an. Am 2. Januar nimmt er dann seinen Dienst im Rathaus wieder auf. "Ich bin geheilt", betont er ausdrücklich. Nach der Reha werde er "fit, kräftig und erholt" das Amt wieder antreten - und sich im März zur Wiederwahl stellen. "Ich bin voller Tatendrang und freue mich wirklich darauf, wieder einzusteigen", bekennt er.

Bislang griff der Bürgermeister auf seine Stellvertreter zurück, er sei aber stets über alle wichtigen Entscheidungen, die die Gemeinde betreffen, informiert worden.