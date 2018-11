Abwechslungsreiche Kontraste

Dass ihm von Vorstand Peter Welz und Musikervorstand Matthias Mirz ein goldener Dirigentenstab für das zehnjährige Engagement überreicht wurde, das war mehr als verdient.

Wie man heute Kindern und Jugendlichen Blasmusik attraktiv machen kann, demonstrierte zum Auftakt des Jahreskonzerts Diana Jourdan. Die Formation der Jugendkapelle lieferte mit "Game of Thrones" einen vehementen Einstieg. Mit Ed Sheerans "Shape of you" wurde poppig mit Spiellust demonstriert, was junge Musiker vermögen. Mitreißende Rhythmen erklangen bei "Walk the Moon". Klar wurde: Von der Jugendarbeit ist noch einiges zu erwarten, denn 86 musikalische Zöglinge werden derzeit bei der Stadtkapelle betreut.

Zu der lockeren Moderation von Pit Hirn konnte dann der abwechslungsreiche musikalische Reigen von "Stadtkapelle Rastatt und Friends" beginnen. Dabei waren von Joachim Kölmel, der jedes Stück in minuziöser Arbeit neu arrangiert hatte, die Kontraste angesagt. Um die Akteure der Musikschule und die des Kammermusikkreises einzubinden, lieferte der Abend konzertante Blasmusik vom Allerfeinsten.

Bei "An der schönen blauen Donau" und "Geschichten aus dem Wienerwald" fühlte man sich in die hohe Zeit kaiserlicher österreichischer Musikkapellen versetzt. Etwas für das Herz war auch Robert Stolz' "Zwei Herzen im Dreivierteltakt". Hier wurde leicht und beschwingt die ganze Welt des Walzers geöffnet und die Streicher des Kammermusikkreises konnten besonders punkten. Musik zum Anschmiegen war der mit schwierigen Tempiwechseln präsentierte "Ungarische Tanz No. 5" von Johannes Brahms. Da wehte für kurze Zeit der musikalische Wind der Puszta durch die Badner Halle.

Was die gewollten Kontraste des Jahreskonzerts betrifft, so wurden gleich zweimal musikalische Beispiele der Band "Earth, Wind and Fire" zu Gehör gebracht. Nicht nur beim Titel "September" wurde Rockpop vom Feinsten mit jazzigen Einschüben und geradezu zarten und verspielten Passagen geboten. Schon da zahlte sich der Mut von Joachim Kölmel aus, ein aufwendiges Klanggemälde mit den beteiligten Musikern zu zaubern.

Das untermauerte auch der Ohrwurm "Can't stop the Feeling" von Justin Timberlake. Dabei brachten die Musiker einen enormen Drive ein und zogen das Publikum in ihren Bann. In diese Richtung ging auch Jason Derulos "Want to want me", bis man sich im Programm der abwechslungsreichen Kontraste wieder in deutsche Gefilde bewegte.

Da griff Joachim Kölmel, assistiert von Sebastian Mirz, als Solist zur Trompete und erklomm höchste Höhen zu "Halt dich an mir fest" von Revolverheld. Dann gab es zum Anheben der Stimmung im Programmfinale, locker interpretiert, einen Gassenhauer, "Adieu, mein kleiner Gardeoffizier" und das Publikum klatschte kräftig mit.

Was wäre ein Konzert der Stadtkapelle ohne das Badner Lied? Dieses setzte den Schlusspunkt unter ein Erfolgskonzert, bei dem Joachim Kölmel alle Register seines Engagements und Könnens gezogen hatte.