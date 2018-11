Weihnachtsmarkt unter neuem Lichterglanz

(red) - Während des Weihnachtsmarkts im Landseehof in Haueneberstein an diesem Wochenende wird für den Burnieweg eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Dieser kann dann nur von Haueneberstein aus in Richtung Rastatt genutzt werden (Symbolfoto: hol). » - Mehr



Sicherheit der Weihnachtsmärkte Baden-Baden (tt) - In den nächsten Tagen öffnen die Weihnachtsmärkte in der Region ihre Pforten. Während für den Markt in Baden-Baden ein umfassendes Sicherheitskonzept existiert, fallen die Sicherheitsvorkehrungen in Bühl, Gaggenau und Rastatt bescheidener aus (dpa-Foto).