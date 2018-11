Geld vom Landkreis für Telefonseelsorge Rastatt (sl) - Die beiden Telefonseelsorgeeinrichtungen Karlsruhe und Ortenau-Mittelbaden erhalten ab 2019 einen jährlichen Zuschuss des Landkreises Rastatt von je 1 000 Euro. Das hat der Kreissozialausschuss ei nstimmig beschlossen. Die Telefonseelsorge ist zwar schon bisher im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden tätig, erhielt aber kein Geld aus dem Rastatter Landratsamt.







Das Angebot der Telefonseelsorge richtet sich an Menschen, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden. Die Beratung wird regelmäßig durch zusammen rund 150 ehrenamtliche Mitarbeiter geleistet, die hierfür eine Ausbildung erhalten und kontinuierlich fortgebildet werden. Sie unterliegen der Schweigepflicht. Die Anrufer müssen ihren Namen oder sonstige Daten nicht nennen. Die Telefonseelsorge steht rund um die Uhr zur Verfügung. Die Anrufe sind aus dem Festnetz und aus dem Mobilfunknetz kostenlos. Ratsuchende Menschen aus dem Landkreis Rastatt und Baden-Baden erreichen je nach Wohnort unter (0 800) 1 11 01 11 und (0 800) 1 11 02 22 entweder die Telefonseelsorge Karlsruhe oder Ortenau-Mittelbaden. Das Beratungsangebot ist identisch. Neben der telefonischen Beratung gibt es seit geraumer Zeit auch ein Chat-Angebot. Das Haushaltsvolumen der beiden Telefonseelsorgen beläuft sich jeweils auf rund 250 000 Euro pro Jahr. Die Telefonseelsorge Karlsruhe wird vom Stadtkreis Karlsruhe durch einen jährlichen Zuschuss von derzeit 7 000 Euro und vom Landkreis Karlsruhe mit einem jährlichen Zuschuss von derzeit 700 Euro unterstützt. Die Telefonseelsorge Ortenau-Mittelbaden erhält einen Zuschuss des Ortenaukreises von jährlich 8 000 und einen Zuschuss der Stadt Baden-Baden von 1 000 Euro. Die Telefonseelsorge Karlsruhe hat im Jahr 2016 rund 10 300 Seelsorgegespräche geführt. 1 550 Anrufe kamen aus dem nördlichen Landkreis Rastatt mit dem Murgtal. Bei der Telefonseelsorge Ortenau-Mittelbaden, die den südlichen Landkreis und den Stadtkreis Baden-Baden mitbetreut, sehen die Zahlen sehr ähnlich aus.

