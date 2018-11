"Braucht es einen Dom oder reicht eine Kapelle?" Bietigheim (mak) - Die laufenden Kosten und Rückstellungen für kirchliche Einrichtungen überschreiten die Einnahmen der Seelsorgeeinheit Südhardt-Rhein, in den nächsten 20 Jahren wären 16,6 Millionen Euro erforderlich, um die 20 Gebäude der Seelsorgeeinheit auf den neuesten Stand zu bringen, verdeutlicht Pfarrgemeinderat Benedikt Wensch im Pressegespräch. Deshalb soll eine Gebäudekonzeption erstellt werden, was die Erzdiözese mittlerweile von allen Seelsorgeeinheiten fordert.



Zur Seelsorgeeinheit Südhardt-Rhein gehören die vier früher unabhängigen Pfarreien Heilig Kreuz Bietigheim, Sankt Michael Ötigheim, Heilig Geist Elchesheim-Illingen und Kreuzerhöhung Steinmauern. In jeder dieser vier Pfarreien wurde zwischen 1966 und 1983 ein Gemeindehaus gebaut, insgesamt gibt es 20 Gebäude in der Seelsorgeeinheit. In den vergangenen zwei Wochen wurde in allen vier Gemeinden die Gebäudekonzeption vorgestellt, berichtet Pfarrer Klaus Dörner, der die Seelsorgeeinheit leitet. Im Anschluss an die Präsentationen habe es "emotionale Diskussionen" gegeben, blickt Wensch zurück. Dabei seien aber auch konstruktive Ideen entwickelt worden, wie das Gemeindeleben künftig aussehen könnte: "Die Anzahl der Gottesdienstbesucher ist rückläufig, es hören Gruppen auf und das ehrenamtliche Engagement lässt nach", verdeutlicht Wensch. Ein wichtiges Entscheidungskriterium im Hinblick darauf, welche Räumlichkeiten benötigt werden, ist die pastorale Konzeption, die von 2015 bis 2017 erarbeitet wurde und die inhaltliche Ziele der Gemeindearbeit umschreibt, führt Dörner weiter aus. Bei der Frage, ob künftig noch alle Gebäude benötigt werden, gebe es keine Tabus, von einer Veräußerung der Kirchengebäude gehe er jedoch nicht aus: "Die Frage ist letztlich: Brauche ich einen Dom oder reicht auch eine Kapelle?", bringt es der Geistliche mit einem bildhaften Vergleich auf den Punkt. Im Hinblick auf eventuelle Nutzungsmöglichkeiten von Gemeindehäusern und anderen kirchlichen Gebäuden habe es bereits Gespräche mit allen vier Bürgermeistern gegeben. "Es geht darum, dass nicht jeder vor sich hinwurschtelt, sondern dass Synergieeffekte genutzt werden, auch mit den politischen Gemeinden", betont Dörner. Ein Karlsruher Architektenbüro wird die Gebäude auf den Prüfstand stellen und aufzeigen, wie hoch der Sanierungsaufwand in den nächsten Jahren sein wird. Die Ideen der Pfarrversammlungen werden am 19. Januar bei einer Klausurtagung des Pfarrgemeinderats diskutiert, erläutert Wensch. Bis dahin sollten möglichst viele weitere Anregungen eingegangen sein, doch auch nach dieser Tagung seien Vorschläge im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Seelsorgeeinheit möglich. In einigen Gemeindeteams werden die Ideen der Pfarrversammlungen weiter entwickelt, ergänzt Daniel Ungerer, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats. Die Ergebnisse der Klausurtagung werden dann im Frühjahr oder Anfang des Sommers bei einer zentralen Informationsveranstaltung präsentiert, auf der letzte Vorschläge eingebracht werden können, bevor der Pfarrgemeinderat die Gebäudekonzeption beschließt. Im Dekanat Rastatt gibt es insgesamt sieben Seelsorgeeinheiten, von denen fünf bereits mit ihrer Gebäudekonzeption begonnen haben, die Seelsorgeeinheiten Vorderes Murgtal und Forbach-Weisenbach sind dabei, diese auf den Weg zu bringen, erläutert Thomas Hauns von der katholischen Verrechnungsstelle auf BT-Anfrage.

