Syrienhilfe leidet unter Spendeneinbruch Muggensturm (mak) - "Ich habe damit gerechnet, dass die Hilfe abebbt, wenn die Berichterstattung über Syrien zurückgeht und weniger Flüchtlinge zu uns kommen", sagt Karsten Malige, Vorsitzender der Syrienhilfe mit Sitz in Muggensturm. Der Vermessungsingenieur engagiert sich seit Jahren mit zahlreichen Projekten in dem Bürgerkriegsland, die nun gestrichen oder zurückgefahren werden müssen - obwohl die Not der Zivilbevölkerung immer weiter zunimmt. Ein Spendenrückgang machte sich bereits Anfang vergangenen Jahres bemerkbar (wir berichteten) und dieser Trend hat sich auch in diesem Jahr fortgesetzt. Deshalb waren die Mitarbeiter und Helfer vor Ort bereits 2017 herausgefordert, Einsparungen vorzunehmen und zu kürzen, berichtet Malige. So wurden zum Beispiel zu Spitzenzeiten pro Monat mehr als 300 Care-Pakete an notleidende Familien verteilt, aktuell sind es noch 240 Pakete, die kleiner und qualitativ schlechter geworden sind: "Fleisch können wir schon seit zwei Jahren nicht mehr verteilen, Olivenöl und Tee werden nur noch jeden zweiten Monat hineingepackt", verdeutlicht Malige. Auch bei Hilfeleistungen im medizinischen Bereich fand ein deutlicher Rückgang statt: Therapien für Krebskranke oder dringende Operationen werden nur noch ganz vereinzelt finanziert. Aufrechterhalten wurde hingegen ein Projekt für mehrfach Behinderte, das seit 2017 in Istanbul angeboten wird. Zwölf Mitarbeiter kümmern sich um rund 50 Behinderte und schulen auch deren Eltern. Neben Physio- und Ergotherapie werden auch Türkisch-Kurse angeboten. Im syrischen Idlib betreibt die Syrienhilfe eine Schule für rund 370 Kinder. Eine große deutsche Hilfsorganisation, die anonym bleiben wolle, unterstützte das Vorhaben drei Monate lang, berichtet Malige. Hier Kürzungen vorzunehmen, sei nur schwer möglich. Weiterhin werden von der Muggensturmer Organisation in Idlib sechs Gar-Küchen unterhalten, in der täglich für etwa 1 200 Personen Essen gekocht wird. Mit Hilfe der besagten deutschen Hilfsorganisation könne man diese Anzahl seit Oktober verdoppeln, allerdings nur befristet für ein halbes Jahr, erläutert Malige. Zu den großen Unterstützern der Syrienhilfe zählt die Stiftung der Baumarkt-Kette Globus. Mit diesem Betrag werde die Unterbringung von über 170 Flüchtlingsfamilien in Damaskus finanziert, so Malige, der ehrenamtlich jeden Tag etwa zwei Stunden für die Syrienhilfe aufbringt. Weiterhin werden ausgewählte Projekte von der Schöck-Familienstiftung und der Studiosus-Stiftung großzügig unterstützt. Daneben gibt es Spenden von Unternehmen aus der Region, aber auch aus dem gesamten Bundesgebiet. Zuverlässige Einnahmen kommen über den Payback-Spendenpool und die Fundraising-Plattform www.betterplace.org. Und auch auf das Symphonieorchester Baden-Baden ist Verlass: Es wird wieder eine Matinee im LA 8 veranstalten, das Benefizkonzert findet am Sonntag, 9. Dezember, statt. Fördergelder vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung habe die Syrienhilfe bislang nicht erhalten, bedauert der Muggensturmer: "Ich jammere aber nicht, sondern bin dankbar und froh, dass wir bislang so viel in Syrien helfen konnten." Er habe damit gerechnet, dass das Spendenaufkommen zurückgehen werde. Da sich jedoch die schwierige Situation der Zivilbevölkerung immer weiter verschlechtere, schmerze der Rückgang an Spendengeldern schon. Gerade um die Flüchtlingshochburg Idlib haben sich in der Vergangenheit laut Malige zahlreiche wilde Lager entwickelt, in denen zigtausende Menschen unter einfachsten Bedingungen leben müssen. Nun stehe in Syrien der Winter vor der Tür, in dem die Flüchtlinge nicht nur hungern, sondern auch frieren müssten, sorgt sich Malige. www.syrienhilfe.org

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben