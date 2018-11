Blühstreifen als Ausgleich für Eingriffe

Der Planbereich weist eine Größe von rund sieben Hektar auf und befindet sich im nordöstlichen Bereich des Ortsgebiets zwischen Badenstraße im Westen, Bahnhofstraße im Norden, Bahnlinie im Osten und Malscher Straße im Süden. In mehreren Ratssitzungen wurde der Planentwurf besprochen und erörtert. Mit den Bürgern fanden Anhörungs- und Erörterungstermine statt, informierte Hauptamtsleiterin Marlena Ganz bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Alle Anregungen und Bedenken seien im Planwerk so weit wie möglich berücksichtigt worden. In dem Gebiet befinden sich überwiegend zweigeschossige Gebäude. Die Bebauung besteht meistens aus einem giebelständigen Hauptgebäude direkt an der Straße das mit keinem oder nur reduzierten Grenzabstand an eine seitliche Grundstücksgrenze angebaut wurde. Zwischen Hauptgebäude und Nebengebäude liegt meistens ein Hof. An das Hauptgebäude schließen oft ein bis zwei Nebengebäude (Schopf oder Scheune) an. Die Grundstücke sind relativ großzügig - vor allem aber sehr tief - geschnitten, so dass die Blockränder oft mehrreihig gebaut sind, aber dennoch grüne Innenbereiche zulassen. Einzelne ehemalige Nebengebäude sind mittlerweile in Wohngebäude umgewandelt.

Die Pläne lagen im März und April öffentlich aus. Die Anregungen und Stellungnahmen, berichtete Planungsingenieur Michael Schöffler, seien in das Planwerk eingearbeitet worden. Unter anderem nahm die untere Naturschutzbehörde des Landratsamts zum Umweltbericht Stellung und regte als Ausgleich für die nicht ausgeglichenen Eingriffe eine Maßnahme in Form von Blühstreifen an, führte Schöffler aus. Daraufhin habe man das Ingenieurbüro Wald & Corbe beauftragt, sich bezüglich der umwelt- und artenschutzrechtlichen Aspekte nach geeigneten Flächen auf der Gemarkung Bietigheim umzusehen. Als Kompensationsmaßnahme "Gehölz-/Wiesenstruktur" schlug Christoph Müller vom Büro Wald & Corbe zwei Grundstücke auf dem Gewann "Lindenloh über dem Schleifweg" und im Gewann "Oberfeldgrund" vor.

Um das Bebauungsplanverfahren abschließen zu können, ist zur dauerhaften Sicherung der Ausgleichsmaßnahme allerdings ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde und der unteren Naturschutzbehörde notwendig. Das Ratsgremium stimmte dem öffentlich-rechtlichen Vertrag bei einer Gegenstimme zu.

Unmut im Ratsgremium gab es allerdings bezüglich der Kostenschätzung für die Ausgleichsmaßnahme und die vorgesehenen Standorte, die der Planungsingenieur Müller zusammen mit der Naturschutzbehörde ausgearbeitet hatte. FW-Gemeinderat Willi Renkert monierte nicht nur die vorgesehenen Standorte der Ausgleichsmaßnahme, sondern auch die Kostenschätzung mit rund 80 000 Euro. Dies, so meinte er, könne man auch schon für 8 000 Euro locker realisieren. Und im Übrigen wäre es gut gewesen, wenn der Planungsingenieur sein Konzept dem Gemeinderat auch einmal vorgestellt hätte. Unterstützt wurde er dabei von seinem Ratskollegen Karl Rittler (FW), der hinzufügte, dass die Gemeinde so viel Geld auch nicht habe, um es leichtfertig auszugeben.

Um den Bebauungsplan nicht weiter zu verzögern, sicherte Bürgermeister Constantin Braun zu, zusammen mit Planungsingenieur Müller sowie Gemeinderat und Revierförster Renkert die Ausgleichsmaßnahmen und deren Kosten nochmals unter die Lupe zu nehmen.