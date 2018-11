Fischpass-Strömung Iffezheim (mak) - Der Fischpass an der Iffezheimer Staustufe, der gemeinsam von der EnbW und der Electricité de France (EDF) betrieben wird, ist umgebaut worden. Ende August war der Fischpass trockengelegt worden, wie EnBW-Pressesprecher Ralph Eckhardt auf BT-Anfrage informiert. Anlass hierzu waren die hydraulischen Bedingungen in dem 200 Meter langen Fischpass. (mak) - Der Fischpass an der Iffezheimer Staustufe, der gemeinsam von der EnbW und der Electricité de France (EDF) betrieben wird, ist umgebaut worden. Ende August war der Fischpass trockengelegt worden, wie EnBW-Pressesprecher Ralph Eckhardt auf BT-Anfrage informiert. Anlass hierzu waren die hydraulischen Bedingungen in dem 200 Meter langen Fischpass. Für viele schwimmschwache Fische war die Strömung zu stark, wie die Fischereibehörde des Regierungspräsidiums im Vorfeld bemängelt hatte. Mit Hilfe des Fischpasses können die Rheinfische einen Höhenunterschied von elf Metern überwinden. Durch den Pass liefen bislang rund 1 200 Liter pro Sekunde. Nun wurde in den vergangenen Wochen die Betriebswassermenge um 300 Liter pro Sekunde reduziert, indem zum einen an der Beobachtungsstation bauliche Veränderungen vorgenommen und Holzprofilstücke eingebaut wurden, um die Einströmquerschnitte an den Becken zu verringern, teilt die EnBW-Pressestelle weiter mit. Außerdem wurden an der Zählstation Fenster, Beleuchtung und die Scheibenreinigungsanlage erneuert. Damit wird das Aufzeichnen der durchschwimmenden Fische erheblich einfacher. Die Kosten für die Maßnahmen bewegen sich "im unteren sechsstelligen Bereich", erläutert Eckhardt. Laut Staatsvertrag haben sich Deutschland und Frankreich an den Umbaukosten beteiligt.

