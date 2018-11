Müllgebühren bleiben stabil Rastatt (ema) - Die Abfallgebühren im Landkreis Rastatt bleiben im kommenden Jahr stabil. Mit dieser einstimmigen Beschlussempfehlung an den Kreistag trägt der Betriebsausschuss der anhaltend guten Lage des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) Rechnung. Einzige Ausnahme: Der Gebührensatz für Bodenaushub wird von 15,40 Euro auf 18 Euro je Tonne angehoben. Die Mehreinnahmen sollen in die Nachsorge fließen und den im Vorjahr entstandenen Verlust ausgleichen. Der AWB rechnet im kommenden Jahr mit Aufwendungen von 15,3 Millionen Euro - rund 300 000 Euro mehr als in diesem Jahr. Aus den Überschüssen der Vorjahre werden 1,2 Millionen Euro entnommen - damit schmilzt die Reserve auf zwei Millionen Euro, wie der kaufmännische Leiter Klaus Hildenbrand im Ausschuss erläuterte. Erfreulich für den AWB: Die Inbetriebnahme des Wertstoffhofs Bühl schlägt sich bereits in der Bilanz nieder. Die Reduzierung des Restmülls, der verbrannt wird, soll um 350 Tonnen sinken, weil der AWB durch das neue Angebot im Süden eine bessere Trennung der Abfälle nach Wertstoffen und Restmüll feststellt. (ema) - Die Abfallgebühren im Landkreis Rastatt bleiben im kommenden Jahr stabil. Mit dieser einstimmigen Beschlussempfehlung an den Kreistag trägt der Betriebsausschuss der anhaltend guten Lage des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) Rechnung. Einzige Ausnahme: Der Gebührensatz für Bodenaushub wird von 15,40 Euro auf 18 Euro je Tonne angehoben. Die Mehreinnahmen sollen in die Nachsorge fließen und den im Vorjahr entstandenen Verlust ausgleichen. Der AWB rechnet im kommenden Jahr mit Aufwendungen von 15,3 Millionen Euro - rund 300 000 Euro mehr als in diesem Jahr. Aus den Überschüssen der Vorjahre werden 1,2 Millionen Euro entnommen - damit schmilzt die Reserve auf zwei Millionen Euro, wie der kaufmännische Leiter Klaus Hildenbrand im Ausschuss erläuterte. Erfreulich für den AWB: Die Inbetriebnahme des Wertstoffhofs Bühl schlägt sich bereits in der Bilanz nieder. Die Reduzierung des Restmülls, der verbrannt wird, soll um 350 Tonnen sinken, weil der AWB durch das neue Angebot im Süden eine bessere Trennung der Abfälle nach Wertstoffen und Restmüll feststellt. Sorgen bereitet Hildenbrand die Entwicklung bei der grünen Tonne. Weil die Papierpreise sinken, rechnet er nur noch mit Verwertungserlösen von 1,2 Millionen Euro (2018: 1,7 Millionen). Mehr Geld für die Verarbeitung des Biomülls muss man die Firma SKV in Iffezheim überweisen, weil der hohe Anteil an Störstoffen in den brauen Tonnen für die Betreiber der Vergärungsanlage immer problematischer werde. Der Kritik der Grünen-Fraktion, dass noch mehr zur Abfallreduzierung getan werden müsse, begegnete Hildenbrand mit dem Hinweis, dass die Landkreis-Bevölkerung mittlerweile auf über 300 000 gestiegen sei und man nach Kontrollen zunehmend falsch befüllte Mülltonnen stehen lassen, deren Inhalt dann gegen eine zusätzliche Gebühr als Restmüll entsorgt werde.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Müllgebühren bleiben konstant Rastatt (uj) - Trotz höherer Ausgaben bleiben die Abfallgebühren im Landkreis Rastatt konstant. Im Bereich Restabfallbehälter, Biotonne sowie Selbstanlieferungsgebühren auf den Entsorgungsanlagen soll es zu keiner Gebührenerhöhung kommen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (uj) - Trotz höherer Ausgaben bleiben die Abfallgebühren im Landkreis Rastatt konstant. Im Bereich Restabfallbehälter, Biotonne sowie Selbstanlieferungsgebühren auf den Entsorgungsanlagen soll es zu keiner Gebührenerhöhung kommen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr