Mehr Geld für Sucht- und Drogenberater

Geiselnahme in Briefzentrum Öhringen (red) - Ein früherer Briefträger hat am Mittwochabend eine Mitarbeiterin des Verteilzentrums in Öhringen als Geisel genommen. Die Polizei umstellte das Gebäude. Der Mann trat heraus und forderte die Beamten auf, ihn zu erschießen. Er wurde festgenommen (Symbolfoto: av).

Christkindelsmarkt eröffnet Baden-Baden (nie) - Feierlich ist der Christkindelsmarkt vor dem Kurhaus am Donnerstagabend eröffnet worden. Musikalisch gestalteten der Schulchor und das Schulorchester der Klosterschule vom Heiligen Grab die Veranstaltung auf der "Himmelsbühne" (Foto: Zeindler-Efler).

Positives Resümee des Les-Projekts Baden-Baden (up) - Das Projekt "Baden-Baden liest ein Buch" ist mit einer Abschlussveranstaltung in der Stadtbibliothek zu Ende gegangen. Die Initiatorinnen (Foto: Philipp) zogen eine positive Bilanz. Das Projekt habe Brücken geschlagen zwischen den Menschen in der Kurstadt, hieß es.